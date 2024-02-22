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Зброя та гуманітарка підуть без перешкод: Туск анонсував часткове зняття блокади з кордону

15:44 22 лютого 2024
Дональд Туск

Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури, що дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє TVN24.

Він зазначив, що Польща повинна забезпечити повну пропуску спроможність кордону для військових вантажів та гуманітарної допомоги

«Тому, щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій», — заявив Туск.

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Польський прем'єр наголосив, що «це питання найближчих годин».

Туск пояснив, що нововведення «означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною».

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Як відомо, в лютому на польсько-українському кордоні відновилися протести. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про «тотальну блокаду» кордону, а також почали висипати українське зерно на залізничну колію.

Фото з соцмереж

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