«Шахтар» забив першим, але програв «Марселю» і припинив боротьбу в Лізі Європи: відеоогляд матчу

У четвер, 22 лютого, донецький «Шахтар», який зіграв із «Марселем» у першому матчі внічию (2:2), провів на стадіоні «Велодром» матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти 9-разового чемпіона Франції, який за три дня до гри змінив головного тренера.

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Ліга Європи. 1/16 фіналу. Матч-відповідь

«Марсель» (Франція) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 3:1

«Шахтар»: Різник, Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азаров (Траоре, 85), Степаненко (Невертон, 84), Бондаренко (Криськів, 85), Егіналду, Судаков, Зубков (Швед, 84), Сікан (Педріньо, 87).

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Голи: Обамеянг (23), Сарр (74), Кондогбія (81) — Судаков (12, з пенальті).

На гру проти хлопців Маріно Пушича 9-у команду Франції вивів новий «керманич» — 70-річний екснаставник збірної Кот-д'Івуару Жан-Луї Гассе.

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Але гостей з України такі пертурбації в стані суперника спочатку не збентежили, і вже в дебюті Егіналду заробив пенальті, а Судаков бездоганно пробив з «позначки» — 0:1.

Щоправда, незабаром помилка гірників при виході з оборони призвела до виходу віч-на-віч із Різником Обамеянга, і знаменитий форвард, як і в першому матчі, не схибив — 1:1. До речі, габонець забив свій 31-й гол у Лізі Європи і став найкращим бомбардиром в історії турніру (14 разів він відзначився в футболці «Арсенала», ще 8 влучань у нього за дортмундську «Боруссію», 7 — за «Марсель» та 2 — за «Барселону»).

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Після перерви «Марсель» за неймовірної підтримки трибун «Велодрома» продовжував йти вперед і на 74-й хвилині таки знайшов свій шанс, коли сенегалець Сарр «розстріляв» ворота чемпіона України — 2:1. Крапку ж у поєдинку поставив на 81-й хвилині ще один африканець Кондогбія із ЦАР — 3:1.

«Шахтар», хоч як сумно, цілком заслужено припинив виступи в єврокубках. Хоча до цього марсельці 2024 року взагалі не перемагали…

В інших поєдинках 1/16 фіналу Ліги Європи зафіксовано такі результати: «Карабах» (Азербайджан) — «Брага» (Португалія) — 2:3 у додатковий час (перший матч — 4:2); «Ренн» (Франція) — «Мілан» (Італія) — 3:2 (0:3); «Тулуза» (Франція) — «Бенфіка» (Португалія) — 0:0 (1:2); «Фрайбург» (Німеччина) — «Ланс» (Франція) — 3:2 у додатковий час (0:0), «Рома» (Італія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 1:1, по пенальті — 4:2 (1:1); «Спарта» (Чехія) — «Галатасарай» (Туреччина) — 4:1 (2:3), «Спортинг» (Португалія) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 1:1 (3:1).

Нагадаємо, що переможці стикових матчів приєднаються в 1/8 фіналу до переможців груп Ліги Європи — «Аталанти» (Італія), «Байєра» (Німеччина), «Брайтона» (Англія), «Вест Хема» (Англія), «Вільярреала». (Іспанія), «Ліверпуля» (Англія), «Рейнджерс» (Шотландія) та «Славії» (Чехія), а ті, що програли, вилетіли з єврокубків. Жеребкування пар 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 23 лютого (початок — о 13:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що став відомим суперник «Шахтаря» у півфіналі Кубка України.

Фото ФК «Шахтар»

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