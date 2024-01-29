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Спорт

Жеребкування півфіналів Кубка України з футболу: з ким зіграє «Шахтар» (відео)

13:15 29 січня 2024
Владислав Ващук та Анастасія Кліпаченко на жеребкуванні

В понеділок, 29 січня, у столичному Будинку футболу відбулося жеребкування ½ фіналу Кубка України з футболу, з якого сенсаційно вилетіло «Динамо».

З легкої руки переможниці клубного чемпіонату світу з пляжного футболу Анастасії Кліпаченко та ексфутболіста «Динамо» та збірної України Владислава Ващука, котрі тягнули кулі, півфінальні пари сформували:

«Шахтар» (Донецьк) — «Чорноморець» (Одеса)

«Полісся» (Житомир) — «Ворскла» (Полтава)

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Базовий день проведення зустрічей — 3 квітня. Володар трофея, останнім переможцем якого у 2021 році стало «Динамо», визначиться 15 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперником «Шахтаря» в 1/16 фіналу Ліги Європи став французький «Марсель».

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Фото uaf.ua

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