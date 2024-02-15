«Шахтар» врятувався від поразки в божевільній кінцівці поєдинку з «Марселем»: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 15 лютого, донецький «Шахтар», який не зумів пробитися до плей-оф Ліги чемпіонів, на «Фолькспаркштадіоні» в Гамбурзі провів домашній матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького «Марселя».

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Ліга Європи. 1/16 фіналу. Перший матч

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Марсель» (Франція) — 2:2

«Шахтар»: Різник, Бондар, Азаров, Конопля (Гочолейшвілі, 77), Матвієнко, Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Бондаренко (Траоре, 90+1), Егіналдо, Зубков, Сікан (Кевін, 77).

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Голи: Матвієнко (68), Егіналдо (90+3) — Обамеянг (64), Ндіайє (90).

До протистояння з чемпіоном України команда знаменитого італійця Дженнаро Гаттузо підійшла з невеселою серією з п'яти поспіль матчів без перемог у чемпіонаті Франції (жодного успіху 2024-го!). Хоча саме «Марсель» букмекери бачили фаворитом поєдинку у Німеччині.

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Зустріч, яка переривалася на кілька хвилин у першому таймі через фаєр-шоу, що влаштували фанати французького клубу, пройшла загалом із приблизно рівними шансами суперників на успіх. Але у другому таймі марсельці реалізували один із небагатьох своїх гострих контрвипадів, і знаменитий ексфорвард лондонського «Арсенала» Обамеянг вгатив м'яч у сітку воріт Різника — 0:1.

Але команді Маріно Пушича вистачило менш ніж 5 хвилин, щоб відігратися: захисник Матвієнко влучно пробив із меж штрафного майданчика — 1:1.

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Здавалося, що «Марсель» після голу сенегальця Ндіайє на 90-й хвилині вирвав перемогу. Але бразилець Егіналду на 90+3-й влучним ударом головою врятував «Шахтар» від поразки — 2:2.

Зустріч у відповідь суперників відбудеться у четвер, 22 лютого, на стадіоні «Велодром» у Марселі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що став відомий суперник «Шахтаря» у півфіналі Кубка України.

Фото ФК «Шахтар»

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