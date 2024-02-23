Мийте фрукти та овочі правильно: кілька порад від фахівців

Фрукти та овочі є невід'ємною частиною життя, але важливо знати, що сирі продукти можуть піддавати вас впливу шкідливих мікробів. За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, споживання заражених фруктів і овочів може підвищити ризик розвитку харчових захворювань, і за останні кілька років були зафіксовані тривожні спалахи, спричинені зараженим салатом, шпинатом, помідорами. Перелік потенційно шкідливих пестицидів, які використовуються для збереження продуктів, викликав настільки велике занепокоєння, що існує щорічний рейтинг продуктів з найбільшим вмістом пестицидів, пише сайт бізнес-каналу CNBC.

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«Подумайте про шлях, який фрукти та овочі проходять від саду та теплиці до вантажівки, до продуктового магазину, до рук інших людей, які, можливо, торкалися їх і перевіряли на стиглість, а потім до вашого візка. Це дуже багато транспорту, — каже Карісса Галлоуей, сертифікований дієтолог, консультант з білкового харчування та персональний тренер Premier Protein Nutrition. — Але також подумайте про різні мікроби та патогени, які контактують з ними, а також про середовище, в якому вони вирощуються, наприклад, про бруд. Ми хочемо бути впевненими, що все це змито, і ми споживаємо лише чудові харчові продукти, а не щось інше».

Щоб захистити себе від вживання забруднених фруктів і овочів, треба мити продукти перед тим, як їх їсти. Але потрібно робити це правильно.

Потримайте продукти в раковині під холодною водою. Використовуйте чистий паперовий рушник, щоб видалити з продуктів весь пісок і бруд. Ви також можете використовувати чисту щітку, яку ви використовуєте тільки для чищення продуктів. Якщо ви не плануєте їсти продукти одразу, просушіть їх паперовим рушником, щоб зберегти їхню стиглість. Для листової зелені також може бути корисним використання салатниці для сушіння.

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Деякі додаткові кроки, які рекомендують фахівці, вирізати всі забиті або пошкоджені частини продуктів і видалити забиті або порвані листя з качанів салату або капусти, оскільки на них, швидше за все, міститься більше мікробів або бруду. Хоча деякі продукти можна мити за кілька днів до вживання, майте на увазі, що певні фрукти та овочі, такі як малина і помідори, слід мити безпосередньо перед вживанням, щоб вони не псувалися швидше.

Згідно досліджень, коли люди використовують харчову соду, вона дійсно зменшує кількість бактерій. Але і сода, і оцет потенційно можуть впливати на цілісність продуктів, спричиняючи їхнє швидке псування або зміну смаку.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому деякі види продуктів не можна мити та що з ними станеться.

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