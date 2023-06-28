«Симптоми схожі на більшість інших гострих кишкових інфекцій»: як вберегтися від сальмонельозу

Нещодавно «ФАКТИ» писали про отруєння у Києві — люди захворіли на кишкову інфекцію, у тому числі на сальмонельоз, після вживання шаурми. Чим небезпечний сальмонельоз і чи можливо попередити його, «ФАКТАМ» розповів інфекціоніст Василь Копча.

- Сальмонельоз — це інфекційне захворювання, передається в більшості випадків через неякісну їжу, а також контактно-побутовим шляхом — від людини-носія сальмонел. Джерело збудника інфекції — тварини (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, свійська водоплавна птиця, кури, рептилії, коти, собаки, домашні гризуни), хворі на сальмонельоз люди або здорові бактеріоносії. Носійство може тривати від кількох днів до кількох років.

Наприклад, бактерії сальмонели у воді можуть виживати 5−6 місяців, в м'ясі і ковбасі — 3−4 місяці, у молоці за кімнатної температури — до 4−10 діб, у холодильнику — від 7 до 13 місяців. У яйцях птахів сальмонели можуть зберігати життєздатність до 3−9 місяців.

Соління та копчення м’ясних продуктів не гарантує захист від зараження. У заморожених тушках птахів сальмонели можуть зберігатись навіть понад рік, адже дуже низькі температури консервують сальмонели, залишаючи їх життєздатними.



Людина у підтримці циркуляції сальмонел у природі значно поступається тваринам. Найчастіше сальмонельоз у людей виникає в результаті споживання зараженого м’яса, риби, птиці, яєць, молока.

Бактерії стійкі до соління, копчення, тому для їх знищення необхідна тривала термічна обробка харчових продуктів.

Заразитися сальмонельозом дуже легко через кухонний інвентар, бо в сирому м'ясі можуть міститися бактерії, то буде недостатнім, якщо ножа і обробну дошку помити лише холодною водою. Для знешкодження збудника, кухонний інвентар необхідно обдати окропом. Але краще для м'яса виділити окремий ніж і окрему кухонну дошку.

— Яка профілактика даного інфекційного захворювання?

- Необхідно вживати продукти лише після термічної обробки, наприклад, молоко, обирайте лише безпечну воду (бутельована або охолоджена кип’ячена), дотримуйтесь правил особистої гігієни перед приготуванням та вживанням їжі. Потрібно мити та та обдавати окропом фрукти й овочі. Створіть належні умови зберігання продуктів: ретельно відокремлювати готові продукти харчування від сирих, убезпечити їжу та напої від впливу комах і гризунів.

Не слід вживати м’ясні та молочні продукти, придбані на стихійних ринках, тому що вони продаються без вкрай важливого ветеринарно-санітарного контролю.

— Чи можливо споживачу, наприклад, курятини, запідозрити за кольором, смаком чи запахом, що із нею щось не так і не варто вживати?

- Сальмонелу можна визначити при проведенні лабораторних досліджень (випробувань), зокрема мікроскопічним методом. Тому, м'ясо та м’ясопродукти, заражені сальмонелами, як правило, органолептичних змін не мають; їх зовнішній вигляд, смак та запах не викликають ніяких підозр.

— Які основні симптоми захворювання у людини й розкажіть випадки із практики?

- Це підвищення температури, біль у животі, нудота, блювання, діарея, головний біль, слабкість. Інкубаційний період становить в середньому 12−24 години, але буває, що триває і до 2−3 діб. Пік госпіталізації хворих на сальмонельоз припадає на весняно-літній період. У лікарні для діагностики крім загального огляду, проводять бактеріологічні дослідження випорожнень, блювотних мас, промивних вод шлунку, сечі, крові.



Скажу з практики — найчастіше люди інфікуються сальмонелою саме через яйця водоплавних птахів — качок та гусок, тому ними суворо заборонено торгувати на стихійних ринках, але як бачите, таких рекомендацій ніхто не дотримується. Або ж пацієнти звертаються до мене і розповідають, що дорізали хвору курку і споживали її м'ясо, яке було недостатньо термічно оброблене. Відповідно інфікувались сальмонельозом.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у львівському ресторані сталося масове отруєння і до інфекційної лікарні з сальмонельозом потрапили 26 людей, з них троє дітей.

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