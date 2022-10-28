Чому деякі види продуктів не можна мити: що з ними станеться

Коли господині приносять додому продукти з магазину, вони намагаються їх одразу вимити, а потім тільки покласти у холодильник.

Але далеко не всі продукти необхідно мити, інакше в них можуть зіпсуватися смакові якості, або може змитися захисна плівка, яка відкриває доступ до бактерій, пише marieclaire.



Відомо, що не потрібно мити ягоди, овочі та фрукти після заморожування. Також не варто мити заморожені напівфабрикати.



Зелень також заведено не мити, тому що це скорочує термін її зберігання та термін зберігання готової страви з зеленню. Якщо зелень все ж брудна, то помити її все ж таки потрібно, але потім промокнути й просушити.



Не рекомендується мити гриби після розморожування. Свіжі теж не завжди миють, адже їх достатньо очистити від верхнього шару і можна використовувати.



Не миють і сирі яйця, тому що після цього значно зменшується термін їх зберігання. Під час миття з яєць знімається захисна оболонка і цим відкривається доступ бактеріям. Тим, хто звик постійно мити яйця, це потрібно робити безпосередньо перед приготуванням. Зберігати їх вимиті тривалий час категорично заборонено.



Свіжі овочі необхідно мити перед приготуванням. Буряк, морква та картопля зіпсуються набагато швидше, якщо їх помити та залишити на тривале зберігання.



Сире м'ясо, на думку досвідчених кухарів, теж не слід мити, інакше з нього вимиються всі необхідні речовини і порушиться його молекулярний склад. Після миття м'ясо може змінити смак.



Потрібно враховувати і той факт, що на м'ясі утворюється природна плівка, яка захищає цей продукт від бактерій.



Кухарі рекомендують не мити м'ясо перед приготуванням, а просто виливати перший бульйон, в якому воно варилося. Щоб м'ясний бульйон був прозорим, недостатньо просто знімати піну під час кипіння. Це стосується будь-якого виду м'яса — курки, яловичини чи свинини.



Якщо курка варитиметься, то мити її необов'язково. Якщо ж її потрібно посмажити або запекти, мити її необхідно, після чого промокнути паперовим рушником.

Нагадаємо, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук під час приготування відкритого пирога також не мила деякі інгредієнти, необхідних для кіша.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як відмити холодильник, щоб усі поверхні сяяли, не було ніякого запаху та не псувалися продукти внаслідок тривалого зберігання.

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