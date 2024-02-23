Обстріл Дніпра: під завалами знайшли загиблих

В ніч проти 23 лютого російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку. В будинку кілька квартир знищені вщент. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох людей. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Ще одна жертва ворожої атаки на Дніпро. Між 8 та 9 поверхами знайшли тіло жінки. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей. Бракує слів…» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями окупанти вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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