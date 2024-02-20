Окупанти вдарили по Нікопольському району: поранено трьох людей, пошкоджено автомобілі

Після нічної атаки «шахедів» на Дніпропетровщину, росіяни сьогодні вдень обстріляли Нікопольський район області.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог атакував райцентр і Червоногригорівську громаду. Постраждали троє людей. Одна жінка у дуже важкому стані.

ВІДЕО ДНЯ

«Вже троє постраждалих за сьогодні на Нікопольщині. 87-річна жінка отримала серйозне поранення руки. Вона — „важка“. Лікарі роблять все можливе.

У стані середньої тяжкості ушпиталили 41-річного чоловіка. Ще один — 59 років — лікуватиметься вдома», — повідомив Лисак.

Він також додав, що понівечені авто, приватні будинки, комунікації.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, днями атака росіян на Дніпро призвела до знеструмлення та зневоднення частини обласного центру. Тоді обласний центр був атакований чотирма групами «шахедів». Крім того, ворог запустив ракету у бік Дніпра. Внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій, де було серйозно пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

РЕКЛАМА

45

Читайте нас у Facebook