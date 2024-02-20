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Події

Окупанти вдарили по Нікопольському району: поранено трьох людей, пошкоджено автомобілі

16:54 20 лютого 2024
авто

Після нічної атаки «шахедів» на Дніпропетровщину, росіяни сьогодні вдень обстріляли Нікопольський район області.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог атакував райцентр і Червоногригорівську громаду. Постраждали троє людей. Одна жінка у дуже важкому стані.

«Вже троє постраждалих за сьогодні на Нікопольщині. 87-річна жінка отримала серйозне поранення руки. Вона — „важка“. Лікарі роблять все можливе.
У стані середньої тяжкості ушпиталили 41-річного чоловіка. Ще один — 59 років — лікуватиметься вдома», — повідомив Лисак.

Він також додав, що понівечені авто, приватні будинки, комунікації.

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Нагадаємо, днями атака росіян на Дніпро призвела до знеструмлення та зневоднення частини обласного центру. Тоді обласний центр був атакований чотирма групами «шахедів». Крім того, ворог запустив ракету у бік Дніпра. Внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій, де було серйозно пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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