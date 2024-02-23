Дніпро та Одеса вночі зазнали потужної атаки дронів: є загиблі та поранені (фото, відео)

У ніч проти 23 лютого противник знов атакував Україну дронами-камікадзе та ракетами.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, був застосований 31 ударний БпЛА типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ — рф., мис Чауда — Крим), трьома зенітними керованими ракетами С-300 (Донеччина), протирадіолокаційною ракетою Х-31П та двома крилатими ракетами Х-22 (акваторія Чорного моря). Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

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В Силах оборони півдня уточнили, що ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Але один з уражених над морем дронів, впавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу.

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З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала. Але під завалами були виявлені тіла трьох загиблих.

Фото Одеської ОВА

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Фото Одеської ОВА

Фото Одеської ОВА

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А на Дніпропетровщині дрон влучив у багатоповерхівку. Керівник обласної ОВА Сергій Лисак повідомив про постраждалих, в будинку кілька квартир знищені вщент.

Фото Дніпропетровської ОВА

Фото Дніпропетровської ОВА

«П'ять безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над областю. По два — у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один — у Новомосковському. На жаль, й влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами», — повідомив він.

Фото Дніпропетровської ОВА

В Генштабі ЗСУ зазначили, що протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Є руйнування цивільної інфраструктури, житлових будинків.

Так, по Кураховому, що на Донеччині, ворог вдарив авіабомбою (КАБ-250) та поцілив по цивільному підриємству — поранення отримали дев'ять людей.

Фото Одеської ОВА

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