Майже 800 окупантів, літак і 36 артилерійських систем: в Генштабі назвали втрати росіян за добу

Російські агресори розпочали вже третій рік широкомасштабної збройної агресії проти України, і минулої доби, 23 лютого, відбулося 84 бойових зіткнення. Зокрема, ворог завдав 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Своєю чергою підрозділи ППО знищили всі 12 дронів-камікадзе, запущених ворогом по території України, а також збили над Азовом літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

А в Мережі показали, як виглядає місце падіння літака російських фашистів на Херсонщині.

Добові втрати російського ворога цього разу включають близько 770 знищених окупантів, 8 танків, 36 артилерійських систем, 15 бойових броньованих машин та ін.

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На основних оперативних напрямках найбільшу кількість атак окупантів минулої доби було відбито на Мар’їнському напрямку, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ. Також по 9 атак вдалося відбито на Авдіївському та Куп’янському напрямках, а на Запорізькому (в районі Роботиного) і Херсонському ворог здійснив по 8 безуспішних штурмів.

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Також по 2 ворожі атаки було відбито на Куп’янському (в районі Синьківки Харківської області) та на Лиманському напрямках (в районі населеного пункту Терни на Донеччині).

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Авіація сил оборони протягом доби завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах противника, а ракетники завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах, складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК «Бук-М3» противника.

Також нагадаємо про вражаючі, хоча й проміжні результати аудиту Сил оборони, що його нині проводить новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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