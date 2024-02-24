38.15 / 38.68 41.35 / 42.05
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Майже 800 окупантів, літак і 36 артилерійських систем: в Генштабі назвали втрати росіян за добу

9:10 24 лютого 2024
Працюють танкісти ЗСУ

Російські агресори розпочали вже третій рік широкомасштабної збройної агресії проти України, і минулої доби, 23 лютого, відбулося 84 бойових зіткнення. Зокрема, ворог завдав 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Своєю чергою підрозділи ППО знищили всі 12 дронів-камікадзе, запущених ворогом по території України, а також збили над Азовом літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

А в Мережі показали, як виглядає місце падіння літака російських фашистів на Херсонщині.

Добові втрати російського ворога цього разу включають близько 770 знищених окупантів, 8 танків, 36 артилерійських систем, 15 бойових броньованих машин та ін.

РЕКЛАМА

На основних оперативних напрямках найбільшу кількість атак окупантів минулої доби було відбито на Мар’їнському напрямку, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ. Також по 9 атак вдалося відбито на Авдіївському та Куп’янському напрямках, а на Запорізькому (в районі Роботиного) і Херсонському ворог здійснив по 8 безуспішних штурмів.

РЕКЛАМА

Також по 2 ворожі атаки було відбито на Куп’янському (в районі Синьківки Харківської області) та на Лиманському напрямках (в районі населеного пункту Терни на Донеччині).

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

РЕКЛАМА

Авіація сил оборони протягом доби завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах противника, а ракетники завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 артилерійських засобах, складу боєприпасів та по 2 РЛС ЗРК «Бук-М3» противника.

Також нагадаємо про вражаючі, хоча й проміжні результати аудиту Сил оборони, що його нині проводить новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

82

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

заправка

Обминайте їх десятою дорогою: названо мережі АЗС, де замість бензину заливають сурогат

афера

«Їздять по областях, винаймають офіси, а потім зникають»: українці стають жертвами афери з ремонту побутової техніки

Гороскоп

Справжні пророки: чотири знаки зодіаку, здатні бачити майбутнє

Модна конячка

Козерогам — вдалі можливості, Левам — робота над помилками, Овнам — приємні звістки: що обіцяють зорі і погода на день Конячки в модному пальті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту