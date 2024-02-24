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Ворог атакував Україну балістикою та дронами: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

8:07 24 лютого 2024
Фрагмент збитої російської ракети

У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти знову намагались завдати удару по Україні з повітря.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, росіяни атакували двома балістичними ракетами «іскандер-М» (з ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу «shahed» (приморсько-ахтарськ, чауда).

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В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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Нагадаємо також, що Повітряні сили надвечір 23 лютого підтвердили збиття чергового російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. За даними ЗМІ, він знову впав на території краснодарського краю рф, як і його попередник, якого вдалося «приземлити 14 січня.

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