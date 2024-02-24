Ворог атакував Україну балістикою та дронами: в Повітряних силах розповіли про збиті цілі

У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти знову намагались завдати удару по Україні з повітря.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, росіяни атакували двома балістичними ракетами «іскандер-М» (з ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу «shahed» (приморсько-ахтарськ, чауда).

РЕКЛАМА

В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

РЕКЛАМА

Нагадаємо також, що Повітряні сили надвечір 23 лютого підтвердили збиття чергового російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. За даними ЗМІ, він знову впав на території краснодарського краю рф, як і його попередник, якого вдалося «приземлити 14 січня.

РЕКЛАМА

755

Читайте нас у Facebook