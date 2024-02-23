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Україна

Під час аудиту у ЗСУ виявили цілі підрозділи, які за два роки війни жодного разу не були на фронті, — Арахамія

19:42 23 лютого 2024
Давид Арахамія

В Україні, яка бореться з російською агресією, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони, за результатами якого буде визначено «внутрішній резерв» української армії. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі Теми з Мосейчук за результатами зустрічі фракції із президентом.

За його словами, під час аудиту вже виявили цілі підрозділи Сил оборони, які за два роки війни «жодного разу не були на фронті». Кількість таких військових обчислюється тисячами, наголосив нардеп.

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Вони вже отримали накази та готуються вирушити на фронт для посилення чи підміни, каже Арахамія.

«Уже умовно знайдено 8000 людей, які просто відряджені до Генерального штабу і не воювали… За результатами завершення аудиту, я вважаю, що цифра буде набагато більшою», — заявив він.

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Нардеп додав, що результати аудиту, ймовірно, матимуть змогу скоригувати потреби в мобілізації.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про демобілізацію.

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