Під час аудиту у ЗСУ виявили цілі підрозділи, які за два роки війни жодного разу не були на фронті, — Арахамія

В Україні, яка бореться з російською агресією, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони, за результатами якого буде визначено «внутрішній резерв» української армії. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі Теми з Мосейчук за результатами зустрічі фракції із президентом.

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За його словами, під час аудиту вже виявили цілі підрозділи Сил оборони, які за два роки війни «жодного разу не були на фронті». Кількість таких військових обчислюється тисячами, наголосив нардеп.

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Вони вже отримали накази та готуються вирушити на фронт для посилення чи підміни, каже Арахамія.

«Уже умовно знайдено 8000 людей, які просто відряджені до Генерального штабу і не воювали… За результатами завершення аудиту, я вважаю, що цифра буде набагато більшою», — заявив він.

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Нардеп додав, що результати аудиту, ймовірно, матимуть змогу скоригувати потреби в мобілізації.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про демобілізацію.

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