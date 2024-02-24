«Захід боїться діяти так, щоб добитися військового розгрому росії і путіна», — Андрій Цаплієнко

Президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти росії. Але Вашингтон все ще ухиляється від найжорсткіших заходів, які залишилися в арсеналі, про що пише Bloomberg. Ще одне впливове американське видання, The Washington Post, також аналізує санкційну політику США. Цю статтю в своєму Telegram-каналі прокоментував військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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«Санкції Заходу та його союзників не призвели до економічного колапсу росії і не переконали кремль відмовитись від своїх військових планів, пише The Washington Post

Це сталося, вважає газета, тому що найбільші азіатські економіки не запроваджували санкції проти рф.

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«Це перша геополітична криза, в якій не беруть участь усі основні азіатські економіки. Захід більше не має вирішальної економічної сили. Індії та Китаю достатньо, щоб утримати росію на плаву».

Газета The Washington Post або помиляється, або не називає речі своїми іменами.

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Так сталося тому, що Захід перебуває в ілюзіях стосовно того, що путіна взагалі можна в чомусь переконати.

Захід, судячи з того, що він робить, боїться діяти так, щоб добитися військового розгрому росії і путіна. І боїться визнати, що це єдиний можливий шлях.

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А Схід, дивлячись на слабкість Заходу, обирає стратегію співпраці з росією.

Як би Захід діяв більш рішуче, Схід впровадив би потрібні санкції, обираючи сторону сильного".

У заголовку фото Depositphotos

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