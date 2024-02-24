За день до другої річниці російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден, який вважає путіна «божевільним сучим сином», оголосив про запровадження нових далекосяжних американських санкцій проти москви. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліз Чейні у США заявила про «путінське крило» Республіканської партії.

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«Вони забезпечать, щоб президент росії володимир путін заплатив ще вищу ціну за свою агресію в Україні і за утиски у себе вдома. Якщо путін не заплатить ціну за смерть і руйнування, які він поширює, він буде продовжувати», — заявив американський президент Джо Байден, повідомила пресслужба Білого дому.

За словами Байдена, нові санкції проти більш ніж 500 об'єктів спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням опозиційного політика Олексія Навального, який помер у виправній колонії, а також проти «російського фінансового сектора, оборонної промисловості, мереж поставок і винних в ухиленні від санкцій» на кількох континентах. США також вводять експортні обмеження «проти майже 100 організацій, які надають приховану підтримку російській військовій машині».

Раніше повідомлялося, хто й як допомагає росіянам вбивати українців: Іран, північнокорейські ракети та азійська бавовна. Крім того, Вірменія з 2022 року безкарно постачає підсанкційні товари росії.

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