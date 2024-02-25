На Козерогів чекає успіх, а Леви та Стрільці можуть стати жертвами обману: гороскоп на 25 лютого 2024 року

Нинішні вихідні, які, за прогнозами астрологів, мають бути особливо успішними для п'яти представників зодіакального кола, проходять під впливом повні. Повний місяць 24 лютого називають Сніжним або Льодяним — це остання зимня повня, яка матиме вплив на людей впродовж кількох днів. В цей період варто уникати ухвалення важливих рішень, намагатися не діяти імпульсивно, відмовитися від великих покупок та не втручатися в конфлікти. Краще владнати всі суперечки, зайнятися складанням планів на майбутнє та позбавитися зайвого.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю, 25 лютого, астрологи не радять «метушитися» — в цей день краще відпочити, відновити сили перед новим робочим тижнем та зосередитися на своїх внутнішніх процесах.

Овен

Вам краще не брати участі в ризикованих заходах: є ймовірність втратити щось дороге. Спілкування з негативно налаштованими людьми намагайтеся уникати: вас можуть обдурити або просто зіпсувати настрій. Відповідний день для нудних або неприємних справ: сьогодні ви впораєтеся з ними, інформує Ukr.Media.

РЕКЛАМА

Телець

Від вашого настрою залежить успіх усієї роботи, тому потрібно з самого ранку налаштовуватися на позитив і в усьому шукати позитивні моменти. Користуйтеся добре знайомими методами, не експериментуйте; сьогодні це може призвести до помилок. Спілкуйтеся тільки з близькими людьми.

РЕКЛАМА

Близнюки

Цього дня ви зрозумієте, наскільки правильними були ваші минулі рішення. Якщо ви зіткнетеся з неприємностями, встигніть виправити допущені помилки, змінити вектор руху. Деякі ідеї, які прийдуть до вас у голову, можна втілити вже зараз. Вечір проведіть у колі сім'ї.

РЕКЛАМА

Рак

Намагайтеся менше мріяти і більше займатися насущними справами. Інакше багато дорогоцінного часу буде витрачено даремно. У роботі просіть допомоги в рідних або однодумців. Тоді отримані результати вас потішать. 25 лютого подумайте над тим, як поліпшити свій добробут.

Лев

Спілкуйтеся з обережністю з малознайомими людьми: є ймовірність, що вони захочуть ввести вас в оману. А ось спілкування з близькими принесе Левам задоволення і підніме настрій. Звертайте увагу на дрібні деталі, вони сьогодні важливі. Частіше прислухайтеся до інтуїції.

Читайте також: Нові гроші і нове кохання: кого наприкінці зими чекають «приємні сюрпризики»

Діва

Доведеться доводити свою точку зору, проявляти ораторське мистецтво. Це допоможе Дівам у професійній сфері, відкриє перед ними нові двері. Намагайтеся менше розмовляти з оточенням: можна ненавмисно видати свій або чужий секрет і пізніше опинитися в неприємній ситуації.

Терези

Готуйтеся до складного дня, коли неприємності й затримки виникатимуть на порожньому місці. Звертайтеся по допомогу, працюйте в команді: так буде простіше домогтися поставлених цілей. Слідкуйте за своїм самопочуттям, щоб не виникли проблеми. Незнайомці можуть подати вам чудову ідею.

Скорпіон

Не відсторонюйтеся від роботи, тримайте під контролем потрібні вам процеси, інакше доведеться виправляти помилки. Інтуїція вбереже вас від неприємностей, більше прислухайтеся до неї. Нові проєкти 25 лютого Скорпіонам краще відкласти на інший час, займіться завершенням старих завдань.

Стрілець

Велика ймовірність, що оточення вводитиме вас в оману або надаватиме невірну інформацію. Перш, ніж використовувати факти, перевіряйте їх, шукайте альтернативні джерела. Хороший день для походу по магазинах: купіть собі давно заплановану річ.

Козоріг

Вдалий і сприятливий день. Козорогів супроводжуватиме удача в справах, чим би вони не вирішили займатися. Якщо вам складно впоратися самотужки, просіть допомоги у близьких; вони вам не відмовлять. Не поспішайте давати відповідь або приймати рішення. Зірки радять спочатку все кілька разів обміркувати.

Водолій

Намагайтеся не відкривати свій гаманець зайвий раз: можна витратити велику суму й опинитися в непростій фінансовій ситуації. Критично оцінюйте те, що вам пропонують 25 лютого, перевіряйте інформацію. Ставте складні запитання, тоді ви проясните для себе багато речей.

Риби

За можливості не приймайте сьогодні важливих рішень, відкладіть відповідальні справи на інший час. Поради рідних допоможуть у непростих життєвих ситуаціях, не бійтеся до них звертатися. Хороший день для занять хобі або якою-небудь творчою справою. Слухайте свій внутрішній голос.

Раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, на яких у березні чекає фінансовий успіх.

Фото Pixabay

445

Читайте нас у Facebook