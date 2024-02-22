Нові гроші і нове кохання: кого наприкінці зими чекають «приємні сюрпризики»

День Милого Дракончика, який, на думку Ажели Перл, допоможе подолати будь-які труднощі завдяки високій енергії, силі духу та новим знайомствам, для деяких людей може перерости у потужну «білу смугу» щастя та вдач.

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Зокрема, представники трьох знаків зодіаку отримають несподіваний приємний сюрприз наприкінці зими, який сприятиме змінам у житті та допоможе розпочати новий щасливий етап, пише NV.ua.

Люди які народилися під цими сузір'ями, були дещо обділені долею останнім часом, тому багатство та любов стануть цілком заслуженою «компенсацією» для них.

Близнюки

Останнім часом Близнюки з головою поринули у негативні емоції через біль втрати відносин з людиною, яку вони цінували. Всесвіт подарує вам можливість налагодити відносини та влаштує щире примирення. Але для цього необхідно трішки попрацювати над собою та навчитися прощати й бути неупередженими. Крім того, компенсацією для вас стане поповнення гаманця, на яке ви навіть не розраховували.

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Рак

Багатьох Раків мучить безліч сумнівів через які вони поставили своє життя на стоп. Але не варто сумувати: доля допоможе вам здобути рішучість та сміливість для реалізації нових проєктів. Важливо прислухатися до власної інтуїції та не боятися звертатися за допомогою до людей з власного оточення. Попереду безліч успішних досягнень, і, що найкраще — поява нових джерел доходів та прибутків — весну ви зустрінете у дуже доброму настрої.

Лев

Останнім часом Леви виявляли неймовірну рішучість для досягнення цілей та немислиму відданість справі, якою активно займаються останнім часом. За це Всесвіт нагородить вас значущим подарунком. Ним може повернений борг, поява нового джерела доходів і навіть покупка нового автомобіля! Не бійтеся надходження самих неочікуваних сюрпризів та не забувайте, що за отримані «кредити» потрібно буде подвоїти свої старання у майбутньому.

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Звичайно, представники інших сузір'їв теж можуть долучитися до «отримувачів сюрпризів» від Всесвіту, але для цього потрібно буде провести невеликий ритуал з лавровим листом.

Також дуже доречним сьогодні буде підтримати свій дух гарною піснею про наших героїв.

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Або побажати скорішого приходу весни та тепла під пісню Вакарчука у виконанні милих дівчат.

Адже рівно за тиждень дійсно прийде весна, яка, будемо сподіватися, принесе українцям радісні події.

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