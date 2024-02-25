«Наша пропагандистська помилка в тому, що ми не даємо відповіді росіянам на питання „одного народу“», — Вадим Денисенко

Політичний експерт Вадим Денисенко вважає за необхідне доводити і росіянам, і «виборцям Трапма», що українці — самодостатній народ.

«24.02.22−24.02.24. Історичний погляд. Ця війна — це не остаточна битва добра і зла, — пише у другу річницю широкомасштабного вторгнення росії в Україну Вадим Денисенко. — На жаль, це чергове битва в екзистенційній війні останніх чотирьохсот років.

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Цей етап екзистенційного війни знову зводиться до одного єдиного пункту: українці (не)існують як окрема нація.

Наш акцент на кордонах абсолютно справедливий і з точки зору майбутнього — правильний. Але ми також маємо памʼятати, що вся історія — це історія мінливості кордонів.

Наша пропагандистська помилка, як мені здається, полягає в тому, що ми не даємо відповіді росіянам (і їхнім союзникам) на питання «одного народу». Нам видається самоочевидним, що це дурість. Але пересічний росіянин і виборець Трампа так не вважає.

Ця війна — це війна, перш за все, за історію в її збоченому путінському прояві. А ми явно недооцінюємо цей факт в своїй контопропагандистстькій частині.

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Ідеальний результат цієї війни — не лише максимальне збереження кордонів, але й докорінна зміна в головах росіян, які мають в своїй масі зрозуміти: українці окремий самодостатній народ. Без цієї зміни, виграти екзистенційну війну нам не вдасться.

Цей допис — теоретичні роздуми. Його потрібно розвивати на масу меседжів, ідей, роликів і, звичайно ж, перш за все, воєнних перемог. Але, з точки зору розуміння процесів, ми маємо дещо вийти за рамки хоч і правильних, але виключно чорно-білих процесів".

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