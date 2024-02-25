ППО відбила нічний наліт дронів: у різних регіонах збито 16 безпілотників противника

Під час чергової атаки ударними БПЛА ворог у ніч проти 25 лютого застосував 18 дронів-камікадзе типу «Shahed».

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, баражуючі боєприпаси запускалися з Приморсько-Ахтарська (рф) та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

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«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 „шахедів“ у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей», — йдеться у повідомленні.

Атаці дронами-камікадзе передували запуски ракет літаками тактичної авіації по Україні — ціллю були системи ППО ЗСУ.

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В Силах оборони півдня України повідомили, що з акваторії Чорного моря ворог вдарив по Одещині двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, але українська ППО збила їх. Південні регіони атакували «шахедами» двома хвалями з інтервалом у понад 2 години: спочатку дрони-камікадзе прямували з Криму в напрямку Дніпропетровщини через Миколаївщину і Херсонщину, а згодом — через тимчасово окуповану Херсонщину ударні БПЛА намагалися проскочити до центральних регіонів із подальшим прямуванням на захід.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 119 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Зокрема, на Харківщині під обстрілом опинилося село Лиман Чугуївського району. За даними ДСНС, через обстріли горіла одна з місцевих ферм, в будівлі якої знаходилося поголів'я свиней.

Фото ДСНС

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Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі. Понад два десятки свиней загинуло.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

На щастя, постраждалих серед працівників фермерського господарства немає.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.



На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу противника.

Фото Генштабу ЗСУ

В Інституті вивчення війни, аналізуючи втрати армії країни-агресорки, які почали значно зростати з жовтня 2023 року, оцінюють їх у понад 300 тис. осіб. А російські масмедіа «визнають», що з лютого 2022 року по грудень 2023 року загинуло від 66 000 до 88 000 російських армійців.

В ISW зазначили, що оцінка російських ЗМІ узгоджується з американською оцінкою (загальні втрати — близько 315 тисяч), виходячи зі стандартного співвідношення поранених до вбитих для ЗС рф — три до одного.

Втім, в звіті аналітиків зазначається, що росія поповнює свою армії зі швидкістю, еквівалентною поточним втратам. Наразі не зрозуміло, чи зможе рф підтримувати наступальні операції в такий самий спосіб на більш високому оперативному рівні зі ще більшими втратами.

Тим часом на Заході визнають, що війна в Україні стає війною на виснаження і що путін переводить економіку рф на військові рейки.

Фото зі сторінки Сил оборони Півдня

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