Про страх Заходу перед путіним, втрати ЗСУ та коли закінчиться війна в Україні: що сказав Зеленський в інтерв’ю Fox

Після інтерв’ю володимира путіна американському журналістові Такеру Карлсону український президент Володимир Зеленський поспілкувався під Куп’янськом, за кілька кілометрів від лінії фронту, з журналістом телеканалу Fox. Глядачі цього каналу зазвичай симпатизують Республіканській партії США. Коли журналіст Fox Брет Баєр запитав Зеленського, чи дивився він інтерв'ю путіна, президент України відповів: «Я не маю часу протягом двох годин слухати повне марення про нас, про війну, про США».

Про зволікання з допомогою Україні

Зеленський звернувся до президента Байдена та його опонента, лідера Республіканської партії Дональда Трампа, й запросив відвідати Україну та на власні очі побачити, що «означає війна в Україні».

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«Якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати прямо на передову», — додав Зеленський у відповідь на закиди кандидата в президенти США про завершення війни за кілька годин.

Коментуючи зволікання з наданням допомоги Україні від США, яку торпедує Трамп, і плани українського президента на поточний рік, він сказав: «Я часто чую такі запитання в останні місяці. Чи виживемо ми? Звичайно. Але не всі з нас. Якщо світ готовий до цього, ви це побачите. Але це є трагедія. Це буде трагедія для всіх нас, не лише для України, не лише для українців, а й для всієї Європи».

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Якщо фінансової допомоги Заходу не буде, то Україна самотужки буде розв’язувати цю проблему. «Ми не стоятимемо на місці. Нам доведеться виживати, доки ми не знайдемо якісь паралельні шляхи. Але в будь-якому разі, розумієте, ця допомога є критично важливою. Тож без неї, вибачте, у нас буде дедалі більше героїчних хлопців у лікарнях. Тому що якщо у вас немає реального оборонного щита й такої ж потужної артилерії з боєприпасами, звичайно, ви втрачатимете людей», — заявив Зеленський.

«Нам потрібна зброя великої дальності, — додав президент. — Ми говорили про це з конгресменами, я говорив про це із президентом Байденом. Далекобійні ракети ATACMS з дальністю до 300 кілометрів нам дуже допомогли б. Тому що це нечесна війна: наша артилерія має дальність близько 20 кілометрів, а у росії — 40 кілометрів. Тож якщо партнери мають такі системи, чому б не надати їх Україні?»

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Про відставку Залужного

У відповідь на запитання журналіста, чому він відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, замінивши його на генерал-полковника Олександра Сирського, Зеленський сказав, що вдячний Залужному за роботу, але ці зміни були потрібні.

«Нам треба бути швидшими, — додав Зеленський. - Це означає, що треба позбутися бюрократії, яка в нас є. Інакше ми не матимемо жодних шансів. Потрібно бути розумнішими технологічно. І, звісно, швидшими».

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Щодо нагороди Залужного після звільнення з посади президент пояснив: «Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому звання Героя України, бо я дуже вдячний йому за це».

Про втрати ЗСУ на війні з росією

Журналіст Fox не отримав конкретної відповіді на запитання про втрати ЗСУ у війні з росією. З цього приводу Зеленський зазначив: «Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч дітей були депортовані, ми про це знаємо. Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів».

Про переговори з путіним і завершення війни

Коментуючи закиди у намаганні зберегти владу, заради чого він відмовляється від переговорів з путіним про завершення війни, Зеленський послався на закон, який забороняє голосування під час війни. «Якби вибори відбулися зараз, я переміг би», — додав президент. Щодо переговорів він сказав: «Переговори з танками, зі знищенням наших людей — це не переговори… Макрон та Шольц говорили з путіним до початку війни. І він стверджував, що жодного вторгнення не буде. Тож хоч би що він (путін. — Авт.) казав, цьому не можна вірити».

Зеленський так пояснив в інтерв’ю Fox, коли закінчиться війна: «Не дуже справедливо питати в українців, коли закінчиться війна. Ми робимо все можливе, щоби вона закінчилася. Але давайте відверто: світ не дуже готовий до поразки путіна. І світ боїться змін у росії. Отже, коли світ зрозуміє, що путін переступив всі червоні лінії, що він не дуже адекватна людина, яка загрожує всьому світу, чий план — це знищення НАТО, — отож, коли це станеться, тоді війна й закінчиться».

Раніше повідомляли про те, що путін чекає, коли Захід відмовиться від України.

Фото: скріншот Fox News

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