Всесвіт переходить на ваш бік: чиї мрії здійсняться вже найближчим часом

Поки шанувальники творчості Станіслава Вакарчука, Романа Скорпіона та Аліни Гросу радіють новим композиціям своїх улюбленців, зірки не втрачають часу марно і готують сюрпризи і для багатьох інших українців.

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Так, астрологи проаналізували небесну обстановку на початок березня, і розповіли, яким знакам зодіаку найближчим часом надійде підтвердження того, що Всесвіт переходить на їхній бік й візьме під свою опіку. Про те, кому вдасться справдити свої мрії найближчим часом, пише АстроОбоз з посиланням на Knowinsiders.

Лев — зірка лідерства

Народжені під знаком Лева природжені лідери з відмінними організаторськими здібностями, а також чітко вираженими професійними устремліннями. Вони знають, як йти до своєї цілі і досягати важливих віх у житті. Пройшовши через смугу негараздів, Леви скоро доб'ються вражаючих успіхів, піднімуться на вершину своєї професії та користуватимуться загальною повагою.

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Терези — задоволення в коханні та кар'єрі

Цього року народжених під знаком зодіаку Терези чекають щира любов і професійний успіх. Вони зможуть реалізувати свої амбіції, відкрити чи розвинути власний бізнес та підвищити прибутки. А коли справа дійде до романтичних стосунків, представники знаку зможуть знайти свою особливу людину. Терези візьмуть шлюб зі своєю другою половинкою до того, як рік добіжить кінця. А почнеться їх кохання на початку березня.

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Скорпіон — момент слави

Найближчими місяцями на вас чекає великий успіх і ваш момент слави. Ви завжди мали дар аналізу та проникливості, вміли проникнути в суть будь-якої проблеми та запропонувати рішення з високою точністю. Цього року ви зумієте знайти гарне застосування своїм сильним сторонам на робочому місці, що призведе до дивовижних результатів. Ваша оригінальність та новаторські ідеї піднімуть вас на вершину і зроблять орієнтиром і навіть об’єктом заздрості для інших.

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Риби — щаслива родина

З раннього віку Риби прагнуть гармонійної сім'ї і процвітають у середовищі, наповненому радісними розмовами та сміхом. Цього року представникам знаку доля подарує створення власної родини або поповнення, якщо вони уже в шлюбі. Представники знаку будуть почуватись коханими і отримають величезну підтримку від сім’ї. З вами легко і приємно залишатись поруч, і розширення кола найближчих до вас людей на початку березня зробить ваше життя яскравим і сповненим радості.

Водночас шанувальники відомого репера, чиї знаки зодіаку не попали у перелік, можуть зрадіти з того факту, що у «Дядечка По» з'явилась нова «муза», від якої в нього «зносить шапки».

Своєю чергою, співачка NK побачила сяйво в очах красивої незнайомки, що теж досить непогано.

Про дітей виконавців хіта «Ах, яка панянка» не варто і говорити — вони готуються до посівної, проводячи вільний час з великим бубоном у полях.

Тобто, і артисти, і їхні шанувальники — всі у справах, й майбутній сільгоспсезон обіцяє бути досить насиченим на гарні події.

До того ж варто нагадати, що Зелений Дерев'яний Дракон обіцяє кардинальні зміни у житті на краще представникам трьох знаків зодіаку, тому щасливих людей буде набагато більше.

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