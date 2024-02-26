Левам — вирішення проблем, Козорогам — успіхи на роботі, Близнюкам — досягнення цілей: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день Мавпенятка-металіста

Останній понеділок зими, 26 лютого, на думку відомої астрологині Анжели Перл, чудово підходить для успішного проведення ділових переговорів.

Також корисними сьогодні будуть заняття, що дозволяють розкрити фантазію та креативність. Тому в перший день тижня не варто боятися експериментувати — це принесе успіх, вважає експертка з руху зірок.



Овен (21 березня — 19 квітня)

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Цього дня важливо не переоцінювати своїх можливостей. Безперечно, Овни здатні багато на що, проте завжди є межа, а енергія має властивість виснажуватися. Краще відступити зараз і накопичити більше енергії, оскільки можуть виникнути завдання, що потребують значних зусиль. З фінансами слід бути обережними, оскільки можуть виникнути неочікувані ситуації.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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День обіцяє бути легким та приємним. Для досягнення хороших результатів не потрібно багато зусиль. Раніше накопичений досвід буде корисним. Деякі оточуючі можуть зробити Тельцям цікаві пропозиції, які в майбутньому можуть принести неабияку вигоду. Ухвалення гостей цього дня підніме настрій Тельцям.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

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Важливо пам'ятати, що в житті є не лише веселощі, а й обов'язкові завдання, які слід виконувати. Самодисципліна та організація допоможуть досягти цілей. На жаль, сьогодні у вас можуть виникати несподівані витрати.

Рак (22 червня — 22 липня)

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Впевненість в своїх силах сьогодні важлива для успіху. Ракам слід взяти себе в руки та налаштуватися на серйозну роботу. Деякі завдання можуть вимагати більше зусиль, але тільки наполегливість допоможе досягти успіху. Можливо, доведеться відкласти розважальні заходи та зайнятися прибиранням у будинку.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви ставлять перед собою високі цілі, досягти яких не так просто. Тому вам сьогодні рекомендується шукати союзників. Ви здатні зацікавити оточення своїми ідеями та залучити їх на свій бік. Цього дня навіть можна спробувати зайнятися чимось новим. Можливо, вам вдасться знайти вирішення давніх проблем.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Навіть у напружених ситуаціях важливо зберігати спокій. Деякі люди можуть викликати у вас сильні негативні емоції, тому вам буде потрібно розібратися в ситуації. У цей день не рекомендується укладати важливі ділові оборудки, а з фінансами треба бути обережним.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День буде вдалим, попри деякі напружені моменти. Вам сьогодні краще звертати увагу на приємні моменти та проводити час із друзями. Однак, не варто з ними обговорювати робочі моменти.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони будуть спокійні й у хорошому настрої, навіть якщо справи йдуть не дуже. Оточення захоче спілкуватися з вами, а дехто навіть зможе зробити приємний сюрприз. Деякі ділові відносини можуть стати більш дружніми. Також сьогодні рекомендується зайнятись прибиранням будинку.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День може виявитися не таким продуктивним, як хотілося б. Стрільцям захочеться просто відпочити та повеселитися, але деякі питання потребують уваги. Сьогодні вам важливо уникати надмірностей, оскільки перевантаження може негативно вплинути на здоров'я.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня Козороги виявляють наполегливість, що сприяє досягненню великих успіхів на роботі. Навіть складні завдання не лякатимуть вас сьогодні і не здаватимуться перешкодами. В цілому день сприятиме вирішенню фінансових проблем та здійсненню покупок.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня можливі деякі проблеми, які не вдасться одразу вирішити. Водолії готові визнати свої помилки, і, ймовірно, хтось запропонує вам привабливі умови співпраці. Крім того, спілкування з близькими підніме вам настрій. Також представникам вашого знаку Зодіаку рекомендується обміркувати плани на майбутнє.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День, можливо, не принесе значних перемог, але в цілому буде не поганим. Риби дізнаються щось нове, що знадобиться їм у майбутньому. Нові завдання можуть спочатку викликати труднощі, але пізніше ви розберетесь у сплетінні проблем і знайдете рішення. День підходить для поїздок, які будуть успішними та насиченими, піднімаючи настрій та допомагаючи завести нові знайомства.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом 26 лютого — день Металевої Мавпи, яку в дитинстві називають іноді називають Мавпенятком-металістом.

Ця істота наділена великою енергією та цілеспрямованістю, тому любить грати «важку» музику і вирішувати найтяжчі завдання будь-якої складності.

«На роботі в день Металевої Мавпи вас очікує успіх у професійних справах завдяки її винахідливості та вмінню швидко адаптуватися до змін. Ви будете здатні здійснювати важливі кар'єрні кроки і вирішувати проблеми з ентузіазмом та впевненістю», — вважають знавці Східної астрології.

Також вони радять сьогодні всім людям навчитися бути більш відкритими до співпраці та розуміння потреб партнера.

І сприймати все так, як герої наступного ролика.

До того ж погода сьогодні подарує українцям зовсім не «важку» метеоситуацію: у більшості західних та північних областей очікують невеликі дощі, але на решті території країни буде сухо.

Температура повітря вдень у більшості областей +5…+10 градусів, на сході +1…+6, а на заході очікується до +16.

Вночі стовпчики термометрів вночі покажуть від 0 до +5, у східних областях до -5, а у західних до +8.

У столиці сьогодні теж хмарно, але з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7−12 м/с. Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +6 до +8, а вночі +2…+4 градуси.

Про те, кого зі знаків зодіаку наприкінці зими чекають «приємні сюрпризики», читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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