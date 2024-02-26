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Лілія Ребрик залишила ранкове телешоу: що трапилося

16:20 26 лютого 2024
Лілія Ребрик із колегами

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик залишила телепроєкт «Ранок Вдома». Вона провела крайній етер перед пологами. Відомо, що Лілія Ребрик та її чоловік хореограф Андрій Дикий готуються до народження третьої доньки.

Акторка оголосила, що йде у «невеличку відпустку». Колеги телезірки Костянтин Октябрський та Чаба Бакош зворушили її теплим прощанням і побажали швидкого повернення до глядачів.

Наприкінці випуску Лілія Ребрик отримала від колег чарівний букет ніжно-рожевих троянд і безліч добрих побажань на майбутнє. У відповідь розчулена ведуча подякувала колегам і пообіцяла якнайшвидше повернутися до глядачів.

— Повернуся до вас після пологів струнка й щасливіша ще на одну дитину, — сказала Лілія. — Дякую вам! Тримаємо кулачки, щоб у всіх все було добре, а надто у наших захисників і захисниць, які дають нам змогу ось так жити, мріяти, народжувати й продовжувати втілювати всі свої мрії в життя.

На час декретної відпустки Лілії Ребрик «Ранок Вдома» вестимуть Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Сама ж майбутня мама третьої донечки не планує надовго залишати глядачів і сподівається вже навесні повернутися в етер.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» акторка та телеведуча Ірина Хоменко розповіла про виклики під час великої війни.

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Своїми переживаннями ділився з «ФАКТАМИ» і Костянтин Октябрський.

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Лілія Ребрик із колегами

Лілія Ребрик залишила ранкове телешоу: що трапилося

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