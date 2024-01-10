Лілія Ребрик розкрила ймовірну дату третіх пологів

Популярна телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка розпочала ремонт у власному будинку, на своїй сторінці у соціальній мережі поділилася подробицями «цікавого стану» у 42 роки та розкрила секрет міцних стосунків із чоловіком — хореографом Андрієм Диким.

ВІДЕО ДНЯ

Телезірка запропонувала своїм підписникам поставити їй цікаві питання і відверто відповіла на них. Найбільше українці цікавилися станом акторки, яка перебуває на сьомому місяці вагітності, та секретами стосунків «дикої сімейки». Так, одним із перших питань, на які зреагувала Лілія Ребрик, було про дату пологів.

«У березні нас буде п’ятеро, — відповіла Лілія. — Цікаво, що обидві старші народилися 30 числа: Дика Ді — 30 серпня, Дика По — 30 квітня, Дика … — ??? березня. Але то вже як красуня вирішить».

Що до ім’я третьої доньки, ділитися ним родина поки не готова.

РЕКЛАМА

«Звикаємо, говоримо з нею, — написала акторка. — Коли зустрінемося — зрозуміємо точно, чи пасує ім’я. І поділюся з вами, обіцяю! Ще треба, щоб всім членам родини подобалося. Це задача з зірочкою».

Лілія Ребрик з родиною

РЕКЛАМА

Поцікавилися шанувальники Лілії Ребрик також її секретами стрункості, на що акторка відповіла досить відверто. Проте зазначила, що обожнює здорову їжу та і зараз серед усіх ласощів обирає найкорисніше, наприклад, улюбленими солодощами під час третьої вагітності називає печені яблука.

«Про стрункість я подумаю завтра, — написала Лілія. — А поки що не обмежую себе ні в чому. Такий стан буває нечасто».

РЕКЛАМА

Лілія Ребрик розвінчала міф про те, що третя вагітність складніша, ніж попередні.

«Дві попередні вагітності у мене був токсикоз всі 9 місяців, — зізналась акторка. — А в третій раз, нарешті, на шостому місяці організм дав мені можливість насолодитися вагітністю без токсикозу. Я його приборкала! Так що вже місяць кайфую».

Наостанок артистка назвала три складові, на яких тримаються їхні міцні стосунки із чоловіком Андрієм Диким — почуття гумору, пристрасть та повага.

«ФАКТИ» писали, що популярний український 21-річний співак скоро стане батьком.

160

Читайте нас у Facebook та Instagram