COMINBANK продовжує просвітницьку ініціативу для дітей про історичне коріння України: дарує знайомство з Лесею Українкою до дня її народження

COMINBANK, який нещодавно відзначив 30-ті роковини своєї діяльності, COMINBANK, який нещодавно відзначив 30-ту річницю своєї діяльності, продовжує реалізацію просвітницьких ініціатив, покликаних відкривати дітям історію України та знайомити з її видатними постатями.

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До дня народження української поетеси та громадської діячки Лесі Українки COMINBANK спільно з партнером Музеєм «Становлення української нації» приготував екскурсії та подарунки для дітей ВПО, якими опікується благодійний фонд ONUKY.

«Нехай сьогоднішній день принесе вам цікаві та незвичайні відкриття. Нові знання — те, чого ви ще не знали про нашу видатну поетесу. Щоб ви усвідомили і надихнулися талантом нашої нації та її найвидатніших представників, — сказала, вітаючи учасників екскурсії, Тетяна Путінцева, голова Правління Комінбанку. — Відкрили для себе, наскільки наша країна багата талановитими людьми. Нещодавно Комінбанк відзначив 30-річчя своєї діяльності — він майже ровесник нашої незалежності: ми всі були свідками подій її становлення та боротьби за нашу країну. І від початку повномасштабної війни взяли на себе дуже відповідальну місію: допомагаємо нашим воїнам, родинам вимушених переселенців, а також ми допомагаємо поширенню правдивої історії нашої країни та висвітленню внеску видатних діячів нашої культури».

В Україні набирає популярності нове, поки що неофіційне свято — День української жінки. Датою його святкування може стати день народження видатної української поетеси Лесі Українки, тому саме 25 лютого відбувся цей захід. Ця видатна жінка зробила вагомий внесок у розквіт української культури та літературного мистецтва. Постать поетеси уособлює українську незламність та історичне прагнення нації позбутись імперських кайданів у культурі та суспільному житті.

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«Ми відзначаємо день народження чудової видатної українки — поетеси Лесі. Ми багато знаємо про неї з хрестоматійних книг та її віршів, і дуже приємно, що з допомогою наших партнерів ви маєте змогу дізнатися про неї більше як про людину, — звернулася до учасників екскурсії Мирослава Забродська, заступниця директора Музею „Становлення української нації“. — Ми щиро раді цій зустрічі! Вона подарує вам приємність пізнання, нові творчі інсайти, знайомство з видатною українкою, кожне слово якої сповнене мудрості та любові, зберігає та несе крізь століття культурний код нашої нації».

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Серед експонатів музею є чудова фігура Лесі — учасники лекції фотографувались із нею. На згадку про екскурсію діти отримали книгу сучасної української авторки Наталки Малетич «Леся. Мандрівний клубочок». Вона розвіює стереотипи про видатну поетесу, розкриває маловідомі факти про дитинство та доросле життя справжньої Лесі, які значно багатогранніші за її офіційний портрет.





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Підопічні фонду ONUKY отримали чергову можливість доторкнутися до живої історії України та познайомитися з її непересічною постаттю під час тематичної інтерактивної лекції та загальної оглядової екскурсії унікальними експозиціями музею.

COMINBANK — майже ровесник української незалежності, започаткував до 30-ї річниці своєї діяльності просвітницьку роботу в партнерстві з Музеєм «Становлення української нації». На захід у грудні 2023 року до Києва приїздив британський акціонер банку Стефан Пол Пінтер, який щиро захоплюється стійкістю українців, підтримує доброчинні та просвітницькі проекти COMINBANK.

COMINBANK реалізовує гуманітарні та просвітницькі ініціативи, поєднані загальною концепцією DOBROKOLO, яка включає декілька важливих напрямків допомоги Україні, дітям і дорослим. Банк на постійній основі підтримує ЗСУ, один із військових шпиталів, спільно із фондом ONUKY допомагає дітям, літнім людям і вимушеним переселенцям, розвиває культуру корпоративного волонтерства.

Раніше повідомлялося про те, що діти в Україні розпочали навчання на безкоштовних курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club.

Більше про приватні компанії, які допомагають дітям навчатися під час війни, можна прочитати тут.

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