Як приватні компанії допомагають дітям навчатися під час війни

Повномасштабне вторгнення змусило тисячі дітей покинути рідну країну, друзів та близьких й адаптуватися до нових умов навчання в інших країнах. Проте маленькі громадяни, батьки яких залишилися в Україні, крім стресу від війни, позбавилися належного доступу до навчання. Їм довелося здобувати освіту дистанційно, а також менше спілкуватися з однолітками та вчителями. Цього року мільйони маленьких українців пішли до школи та дитячих садків. Однак, ще понад п’ять тисяч шкіл в Україні потребують ремонту в сховищах чи будівництва їх з нуля. Їх недостатньо за кількістю або ж бомбосховища потребують оновлення, адже перебувають в неналежному вигляді. Хоча, за даними МОН та ДСНС, за рік кількість шкіл з укриттями в Україні збільшилася з 60% до 75%.

ВІДЕО ДНЯ

Проєкт «ЗАХИСТ: Безпечна освіта» від KSE Foundation

Фонд зібрав та облаштував 300 нових укриттів у школах та дитячих садочках країни. За цей час KSE Foundation повернув до очного навчання понад 13 000 дітей. Метою програми залишається повернення якомога більшої кількості учнів для надання офлайн-освіти.

До програми допомоги долучився український та міжнародний бізнес, приватні меценати. Найбільшими благодійниками, які доєдналися до ініціативи, стали такі компанії:

Raiffeisen Bank зробив внесок в 1 млн євро, що допоможе приблизно облаштувати укриття для 100 шкіл по всій Україні. Банк як стратегічний партнер Київської школи економіки, спрямував фінансову допомогу в розмірі 1 млн грн на розвиток освіти в Україні. Завдяки коштам вдалося оплатити навчання для 215 студентів, які потребували часткової або повної підтримки.

Провідна фірма алгоритмічного трейдингу XTX Markets зробила значний внесок у розмірі $ 500 тис. Завдяки компанії до звичного шкільного життя та освіти повернуться близько 10 000 дітей.

Dragon Capital пожертвував $ 42 тис. На облаштування укриттів для шкіл і повернув 2 400 учнів до школи.

ПУМБ пожертвував 1 млн грн на укриття на Київщині для Червонослобідського ліцею та Дмитрівського академічного ліцею. Наразі у крамниці «Дарунки на здоров’я» від «Таблеточок» і ПУМБ українці можуть купити дарунки на різдвяні свята та допомогти онкохворим дітям.

АEQUO від Олексія Філатова зробили внесок в $ 37 тис., 19 тис. З яких уже внесені та допомагають убезпечити школи.

Завдяки співпраці з Укрпоштою вдалося облаштувати для школярів укриття для понад 300 учнів Ківшоватського ліцею. Компанія зібрала частину коштів з продажу поштової марки, яка була присвячена річниці повномасштабного вторгнення. Минулого року компанія також вводила в обіг благодійний поштовий випуск «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього», який був присвячений дітям, які опинилися в епіцентрі повномасштабної війни.

ОККО пожертвувала 2 млн грн на облаштування укриттів та 2 млн на підтримку студентів KSE.

Farmak Company надав $ 10 тис. На облаштування нових укриттів для дітей. У 2022 році компанія пожертвувала $ 180 тис.

На освітні проєкти KSE Foundation. Також у травні «Фармак» реалізував соціальний проєкт із безпеки маленьких пішоходів на дорозі в темний час доби. У межах ініціативи «Фармак. Світло заради життя» компанія забезпечила учнів елементами та передала понад 7 тис. Браслетів.

Київстар та інші благодійники зробили внески від $ 5 до 10 тис. Наприклад, компанія «Київстар» спільно з платформою dobro.ua у межах благодійної ініціативи «Дитяча надія» пропонувала своїм абонентам допомагати маленьким пацієнтам завдяки кільком клікам через SMS.

Завдяки проєкту облаштували укриття в 49 школах і 13 тис. Учнів повернулися до навчання. Безпечна та якісна освіта — це інвестиція в майбутнє України.

РЕКЛАМА

Проєкт «Freedom Space» від БФ «Допоможемо разом»

Благодійний фонд, який заснував Андрій Богданець, реалізував проєкт бомбосховищ в українських школах. Донором проєкту став брокер Freedom Finance Europe Ltd. І виділив на реалізацію укриттів 3 млн євро.

Для проєкту Freedom Space вибрали 30 шкіл у 12 регіонах України. Серед них такі області: Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Дніпропетровська (м. Кривий Ріг), Харківська, Миколаївська, Львівська, Київська (м. Київ), Запорізька, Житомирська та Полтавська.

РЕКЛАМА

Простори відремонтували й оснастили необхідними меблями та розвагами для дітей, наприклад, настільними іграми, стендами з дитячою літературою. Крім цього, в укриттях розмістили комфортні мішки-пуфи та проєктори для зручного та комфортного навчання під час повітряної тривоги.

РЕКЛАМА

Крім цього, компанія Freedom Finance Europe пожертвувала 300 тис. євро благодійному фонду «Твоя опора». Ці гроші витратили на купівлю медичного обладнання у дитячі лікарні Київської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

А також 270 тис. євро направили в благодійний фонд «Діти героїв», метою якого є довгострокова допомога дітям, які втратили батьків внаслідок війни в Україні.

Благодійний фонд «МХП-ГРОМАДІ»

Благодійний фонд є однією з провідних українських організацій, яка є партнером ООН у різних проєктах, а також діє у 13 областях України з 2015 року. Після початку повномасштабного вторгнення організація сконцентрувалася на забезпеченні базових потреб для переселенців, відбудові зруйнованого житла, створенні робочих місць.

Фонд долучився до реалізації проєкту з облаштування 75 укриттів: у лікарнях, школах та дитячих садочках у невеликих населених пунктах у 8 областях України. Для цієї ініціативи виділили 6,6 млн грн.

Школи та дитсадки облаштували обігрівачами, закупили меблі, парти, покриття для підлоги, облаштували вбиральні та кондиціонування повітря.

Благодійний фонд продовжує підтримувати й розвивати соціальну інфраструктуру, адже безпека дітей — це про майбутнє. Нові комфортні укриття облаштували у таких областях: Київська, Вінницька, Черкаська, Сумська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Львівська.

«Безпечна освіта» від фонду «Східна Європа»

Фонд «Східна Європа» оновив десятки укриттів та повернув у безпечні школи тисячі дітей. Завдяки програмі «Безпечна школа» облаштували укриття у 28 українських закладах — у школах та дитячих садках на Чернігівщині, Київщині та Хмельниччині. Завдяки цьому 23 тис. Дітей повернулися до навчання. Проте, Фонд продовжує пошук фінансування цієї програми з облаштування укриттів. Безпечна школа ініційована з метою підтримки освітньої системи в Україні з оснащення базовим обладнання для комфортного перебування дітей та працівників під час повітряної тривоги. Ініціатива реалізується у співпраці з ДСНС, МОН та МВС.

EPAM Україна долучилася до програми з облаштування бомбосховищ для дітей. Компанія передала необхідну техніку для проведення навчання (телевізори, роутери, планшети). Також працівники EPAM реалізували створення безкоштовного онлайн-курсу для вчителів з метою надання порад щодо проведення занять з дітьми в укриттях та психологічної підтримки під час обстрілів.

Крім цього, компанія перевела до фонду $ 100 тис. Фінансової допомоги для медичної та психологічної підтримки, освітніх потреб, а також закупила теплий одяг.

METRO Україна надала підтримку соціальному проєкту «Безпечна школа». Компанія передала товари з асортименту своїх торговельних центрів для облаштування укриттів у 6 регіонах України. Раніше торговельна компанія проводила свою щорічну ініціативу «Збери шкільний портфель» і передавала канцелярське приладдя дітям, у яких складні життєві обставини.

Крім цього, проєкт також підтримали партнери Фонду Baker Tilly, Eurasia Foundation, Terre des Hommes та Sy Syms Foundation.

Понад 900 годин діти провели в укриттях під час повітряних тривог у 2022 році, за даними міжнародного дослідження. Сумні реалії війни зробили укриття обов’язковою складовою навчання. Бізнес об’єднав зусилля для безпечної освіти дітей. Реалізація проєктів з облаштування нових укриттів стала можливою завдяки іноземним партнерам та українським доброчинцям. Кожна дитина в Україні має право на якісну освіту та потенціал до успішного майбутнього. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зменшити наслідки війни та допомогти маленьким українцям здобувати українську освіту в новій ері. Однак бомбосховище — це лише перший крок. Важливо зробити його не просто безпечним місцем, але й безпечним екологічно, комфортним та затишним. Забезпечуючи повноцінні умови для розвитку дітей, ми робимо свій внесок у створення продуктивного та приємного навчального середовища для зростаючого покоління.

11

Читайте нас у Facebook та Instagram