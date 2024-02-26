Бере приклад з Алли Пугачової: стало відомо, скільки зміг заробити на росіянах Костянтин Меладзе

Відомий композитор Костянтин Меладзе не став, як Алла Пугачова, публічно засуджувати злочинний напад країни-агресора на Україну, але спокійно заробляє на росіянах, проживаючи в Італії.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Як стверджує телеграм-канал Shot, за минулий рік музична компанія «Меладзе м'юзик» принесла продюсеру в росії 19 мільйонів рублів — на 2,7 млн більше, ніж 2022-го. Зараз на лейблі залишилися два артисти — Брежнєва та Валерій Меладзе, які останнім часом не виступають у росії, — і гурт «ВІА Гра», чиї солістки також перебралися за кордон.

В той же час, компанія отримує прибуток за рахунок російських стрімінгових майданчиків. Наприклад, минулого року на них з'явилася пісня Софії Тарасової та Костянтина Меладзе «Чому я?».

РЕКЛАМА

При цьому Костянтин щедро ділиться заробленими грошима з іншими людьми.

Так, минулого тижня ексдружина співака Віра Брежнєва неочікувано звернулася до свого колишнього чоловіка, композитора Костянтина Меладзе зі сцени.

РЕКЛАМА

Так, 21 лютого вона відіграла концерт в столиці Азербайджану Баку, виконавши свої старі хіти, щоправда, російською, а також деякі треки гурту «ВІА Гра».

Виявилося, що це їй дозволив зробити Костянтин Меладзе. Тож, артистка подякувала колишньому чоловіку за надану можливість виконувати хіти, говориться в сюжеті ТСН.

РЕКЛАМА

«Хочу, звісно ж, сказати величезне дякую авторові більшості цих пісень, який протягом багатьох років створював ці хіти. Це Костянтин Меладзе, без якого цих пісень просто б не було», — просто зі сцени сказала співачка.

Схоже, слова Віри Брежнєвої про те, що вони з Костянтином Меладзе дійсно розійшлися на позитивній ноті та без скандалів, відповідають дійсності. Крім того, Костянтин зробив ексдружині подарунок, дозволивши гастролювати зі своїми золотими хітами.

До речі, непогано йдуть справи і у брата Костянтина — Валерія Меладзе, який також не підтримав війну проти нашої країни — вже незабаром він стане дідусем.



187

Читайте нас у Facebook