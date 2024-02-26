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Шоу-бізнес

Бере приклад з Алли Пугачової: стало відомо, скільки зміг заробити на росіянах Костянтин Меладзе

17:20 26 лютого 2024
Костянтин Меладзе

Відомий композитор Костянтин Меладзе не став, як Алла Пугачова, публічно засуджувати злочинний напад країни-агресора на Україну, але спокійно заробляє на росіянах, проживаючи в Італії.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Як стверджує телеграм-канал Shot, за минулий рік музична компанія «Меладзе м'юзик» принесла продюсеру в росії 19 мільйонів рублів — на 2,7 млн більше, ніж 2022-го. Зараз на лейблі залишилися два артисти — Брежнєва та Валерій Меладзе, які останнім часом не виступають у росії, — і гурт «ВІА Гра», чиї солістки також перебралися за кордон.

В той же час, компанія отримує прибуток за рахунок російських стрімінгових майданчиків. Наприклад, минулого року на них з'явилася пісня Софії Тарасової та Костянтина Меладзе «Чому я?».

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При цьому Костянтин щедро ділиться заробленими грошима з іншими людьми.

Так, минулого тижня ексдружина співака Віра Брежнєва неочікувано звернулася до свого колишнього чоловіка, композитора Костянтина Меладзе зі сцени.

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Так, 21 лютого вона відіграла концерт в столиці Азербайджану Баку, виконавши свої старі хіти, щоправда, російською, а також деякі треки гурту «ВІА Гра».

Виявилося, що це їй дозволив зробити Костянтин Меладзе. Тож, артистка подякувала колишньому чоловіку за надану можливість виконувати хіти, говориться в сюжеті ТСН.

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«Хочу, звісно ж, сказати величезне дякую авторові більшості цих пісень, який протягом багатьох років створював ці хіти. Це Костянтин Меладзе, без якого цих пісень просто б не було», — просто зі сцени сказала співачка.

Схоже, слова Віри Брежнєвої про те, що вони з Костянтином Меладзе дійсно розійшлися на позитивній ноті та без скандалів, відповідають дійсності. Крім того, Костянтин зробив ексдружині подарунок, дозволивши гастролювати зі своїми золотими хітами.

До речі, непогано йдуть справи і у брата Костянтина — Валерія Меладзе, який також не підтримав війну проти нашої країни — вже незабаром він стане дідусем.

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