Алла Пугачова продовжує заробляти на хейтерах з рф: стало відомо, коли вийде новий альбом співачки

Новий альбом 74-річної Алли Пугачової під назвою PS вийде на стрімінгових майданчиках 1 березня. Про це повідомив один з російських телеграм-каналів із посиланням на саунд-продюсера співачки Анатолія Лопатіна.

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За його словами, до альбому увійде 11 нових композицій: «Монолог», «Анестезія», «Поживи в моїй шкурі», «На коні», «Життя напоказ», «Вільне», «Сіре пальто», «Щось треба мені», «Соловушка», «Мій друг», «На землю випала роса», а також дев'ять відомих пісень у нових аранжуваннях: «Все добре — нічого не трапилося», «Свята брехня», «Тягне серце руки», «Кругом голова», «Зірка», «Не робіть мені боляче, панове», «Свічка горіла», «Кохання, схоже на сон», «Жінка, яка співає».

Уточнюється, що платівка складатиметься з лайв-версій пісень, виконаних Аллою Борисівною на концерті у Кремлі у 2019 році. Запис концерту, який до цього публікувався на YouTube, буде доступний на сервісах Apple Music, Spotify, «Я.Музика», «ВКонтакте» та інших майданчиках. За словами Лопатіна, який спродюсував ювілейний концерт Пугачової, вихід альбому не пов'язаний з останнім візитом поп-діви до росії та відвідуванням нею студії звукозапису.

«Ці композиції на студії не записувалися», — відповів він у себе в соцмережах на запитання одного із шанувальників зірки.

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У телеграм-каналі «НеОпра» зазначили, що це «вже третя хвиля заробітку з ювілейного шоу співачки PS». Примадонна російської естради дала лише два концерти (у Москві та Мінську), і вартість квитків у перекупників сягала 400 тисяч рублів. Після концерту Пугачова випустила в кінотеатрах його запис, який зібрав у прокаті майже 100 млн. рублів. Тепер до цього додасться і заробіток зі стрімінгових майданчиків.

Нагадаємо, що нині співачка з родиною перебувають у Лондоні, адже саме в Британії мають навчатися юні Ліза і Гаррі Галкіни.

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