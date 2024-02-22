«Мачо» стане дідусем: середня донька Валерія Меладзе чекає на першу дитину

Улюбленець жінок в багатьох країнах Валерій Меладзе, на концерти якого вони полюбляють ходити навіть всупереч переслідуванням влади рф, скоро стане дідусем.

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Справа в тому, що середня донька артиста, 25-річна Софіко, чекає на першу дитину. Про це вона повідомила в інстаграмі, опублікувавши фотографію на пляжі з округлим жипотиком.

Як відомо, півтора роки тому Софіко вийшла заміж за давнього обранця, топ-менеджера Саву Байбакова. На весіллі були сестри Софіко — Інга (у жовтні 2023 року вона вдруге вийшла заміж) та Аріна — доньки Меладзе від першої дружини.

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Софіко на весіллі з сестрами

Привітати дочку прийшов і сам Валерій, незважаючи на досить натягнуті стосунки з колишньою дружиною. Меладзе також має трьох дітей від нинішньої дружини Альбіни Джанабаєвої: синів Костянтина і Луку, та доньку Агату.

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Щодо майбутнього батька дитини: Сава Байбаков народився у забезпеченій сім'ї — його батько займається постачанням вугілля до Європи. Байбаков працює в компанії тата. Крім того, обранець дочки Валерія Шотаєвича володіє бізнесом, пов'язаним з нерухомістю, і здає в оренду великі приміщення. Така справа, за повідомленням джерела, приносить йому кілька мільйонів рублів на місяць.

Софіко Меладзе — теж дівчина непроста. У свої 20 із невеликим вона була співвласником київського підприємства з виробництва молочної продукції, але згодом вийшла з цього бізнесу.

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«Кілька місяців тому дівчина передала частку в бізнесі третій особі, за деякими ознаками, номіналу», — розповідало джерело ще на початку минулого року. 2022 року ЗМІ повідомили, що Софіко разом зі своєю сестрою Інгою вирішили зайнятися ресторанним бізнесом: вони відкрили в Москві ресторан і винний бар під назвою Omela.

Софіко (на знімку зліва) в колі родини

Про те, як проходить вагітність, Софіко поки що не розповідає.

Нагадаємо, що незабаром має народити дитину і українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик — це вже третя її вагітність.

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