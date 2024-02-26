Атестат та диплом у «Дії»: українців запрошують до бета-тестування нової послуги

Застосунок «Дія» продовжує розширювати свій фунціонал — з 26 лютого українці можуть долучитися до бета-тестування послуги з отримання доступу до документів про освітній фах. Про це у своєму Telegram повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, умовами є наявність громадянства України та верифікованого податкового номера.

«Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у «Дії», — написав Федоров про переваги нового функціоналу.

Зазначимо, що цього року Уряд України також планує запустити масштабну реформу вищої освіти, яка має на меті змінити підходи до фінансування галузі. Ухвалений Урядом законопроект передбачає, що в майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також за контрактною формою навчання.

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Нагадаємо також про затверджений Міносвіти календарний план НМТ-2024.

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