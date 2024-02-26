Багатство прийде після весняного рівнодення: кому вдасться покращити фінансовий стан у березні

Поки репер Потап втішається у компанії нової «музи», від якої у нього «зносить шапки», а «Діти Фрістайла» готуються з великим бубоном до посівної, у Всесвіті проходять важливі процеси стабілізації фінансової атмосфери.

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У найближчі тижні все буде «зав'язано» на дні весняного рівнодення, яке відбудеться 20 березня, пише NV.

До 20 березня Сонце знаходиться в знаку Риб, останньому, 12-му знаку зодіаку. Цей період сприятливий для завершення проєктів, розриву відносин або закриття бізнесу. Однак з 20 березня, коли Сонце вступає в знак Овна, перший знак зодіаку, з’являться нові ідеї, які легше та швидше реалізуються.

Розпочинати нові справи у третій декаді березня буде успішним, забезпечуючи задоволення матеріальним результатом при уважному урахуванні всіх деталей та підготовці в першій половині місяця. Однак для трьох знаків Зодіаку протягом всього березня будуть доступні фінансові надходження.

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Рак

В березні для Раків може виявитися приємний сюрприз від начальства. Це може бути як єдине винагородження, так і підвищення заробітної плати або навіть просування на вищу посаду, що призведе до більш вигідних фінансових умов. Це позитивно вплине на ваш бюджет і дозволить розглядати раніше недосяжні можливості.

Терези

Терезам може з’явитися пропозиція про нове місце роботи з більш високою заробітною платою. Важливо не відкидати цей варіант відразу через страх перед змінами. Розгляньте перспективи, які вас чекають на новому місці, і як ви можете реалізувати свій потенціал. Створіть список плюсів і мінусів, щоб легше було зробити вирішальний вибір. Зазначте, що додатковий потік доходу завжди буде корисним.

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Стрілець

Для Стрільців в березні відзначається фінансовий підйом. З’явиться можливість отримати неочікуване джерело доходу, а можливо, у вашому житті з’явиться впливова людина, готова допомогти вам. Також вас може чекати подарунок від цієї особи. Приймайте ці подарунки з вдячністю, щоб зберігати позитивні відносини з вашим благодієм. Представникам вказаних знаків вже можна починати готуватися до життя справжньої «еліти» — вивчати творчість юних художниць (звичайно, не Соні Морозюк) та запрошувати для зйомок кліпів відомих танцівниць на ім'я Ілона.

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Ще один варіант — з отриманих нових прибутків почати інтенсивно донатити на ЗСУ, щоб для всіх українців дуже скоро настав давно омріяний ними сон про пожежу у логові російських фашистів.

А починати сходження до фінансових досягнень можна починати прямо зараз, в день Металічного Мавпеняти, в компанії Вакарчука, Скорпіона і нареченої Алінки Гросу.

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