Непереможний український суперважковаговик битиметься в андеркарді бою Джошуа — Нганну: став відомий суперник (відео)

Український боксер-суперважковаговик Андрій Новицький, який виграв усі свої 9 боїв на профірингу (8 з них — нокаутом), візьме участь у супершоу Ентоні Джошуа проти Френсіса Нганну 8 березня у «Кінгдом Арені» в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), повідомляє Vringe.

ВІДЕО ДНЯ

Суперником 28-річного велетня з Миколаєва (зріст Новицького — 198 см) у восьмираундовому бою стане 37-річний американець Хуан Торрес (11 перемог, 4 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия), який виграв три останні поєдинки.

Хуан Торрес

Для Новицького, який тренується у США, це буде перше протистояння у Саудівській Аравії. Раніше він боксував лише у Сполучених Штатах Америки та Мексиці.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що українець у своєму попередньому бою 16 лютого нокаутував у 2-му раунді американця Боббі О'Беннона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Новицький у своєму дебютному бою на професіональному рингу нокаутував бразильця Габріеля Агілара Косту.

РЕКЛАМА

Фото Instagram

РЕКЛАМА

94

Читайте нас у Facebook