Відомий британський промоутер Едді Хірн офіційно оголосив про укладання угоди з проведення бою між ексчемпіоном світу з боксу в суперважкій категорії британцем Ентоні Джошуа (27 перемог, 24 з них — нокаутом, 3 поразки), який двічі програв Олександру Усику, і колишнім володарем титулу UFC у важкій ваговій категорії камерунцем Френсісом Нганну, який у дебютному поєдинку у профібоксі примудрився відправити в нокдаун самого Тайсона Ф'юрі.

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«Сьогодні ввечері ми підтверджуємо, що угоду укладено! Ентоні Джошуа і Френсіс Нганну битимуться в грандіозну ніч в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Пресконференція відбудеться 15 січня у Лондоні. Усі подробиці буде опубліковано найближчим часом», — написав Едді Хірн у своїх соціальних мережах.

«Робимо великі кроки в новому році. 2024-й буде вогненним», — написав у соцмережі 37-річний Френсіс Нганну.

«Ох блін, ось і знову… 03.08.2024», — в свою чергу, відреагував на новину 34-річний Ентоні Джошуа.

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Зазначимо, що Джошуа та Нганну проведуть 10-раундовий поєдинок за правилами боксу. Вони поб'ються, швидше за все, 8 березня 2024 року на турнірі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Букмекери вже оголосили свої прогнози на бій: ставка на перемогу британця — 1,65, на успіх зірки ММА — 2,25.

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Нагадаємо, що Нганну дебютував у профібоксі у жовтні 2023 року. Тоді він бився з чемпіоном за версією WBC у суперважкій ваговій категорії Тайсоном Ф'юрі. Камерунець поступився британцю роздільним рішенням суддів, але при цьому відправив свого знаменитого суперника у нокдаун. А ще заробив 10 млн доларів.

Що ж до Ентоні Джошуа, то 24 грудня в рамках вечора боксу в Саудівській Аравії британець відгамселив шведа Отто Валліна.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Френсіс Нганну перед боєм з Тайсоном Ф'юрі отримав дуже дорогий подарунок від Кріштіану Роналду.

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