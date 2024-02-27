Популярна американська співачка LP (Лора Перголіцці) обурила українців своїм вчинком під час туру Європою. В інстаграмі артистка похизувалася подарунком від російського фан-клубу, який передав їй худі із зображенням корабля в кольорах прапора рф. Після хвилі критики в коментарях від європейських прихильників, які називають її «небажаною гостею», LP видалила відео та записала звернення до прихильників.

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Проте вибачень там не було. Співачка лише зазначила, що пишається своїми шанувальниками зі всього світу. Також вона сказала, що підтримує українських біженців та чекає їх на своїх концертах.

«Привіт всім. Вітаю вас у Копенгагені, Данія. Я так пишаюся і вдячна моїм шанувальникам у всьому світі, і я знаю, що є українські біженці, і я хочу, щоб мої українські шанувальники знали, як я вас підтримую. Я завжди підтримую вас і я люблю вас. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами в найближчі тижні. Дякую за вашу підтримку та не можу дочекатися, коли побачу вас», — сказала співачка.

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Нагадаємо, LP не раз була в Україні до початку повномасштабного вторгнення, підтримувала нашу країну після розгортання великої війни, виходила на світові майданчики з жовто-блакитним прапором. Зокрема у 2022 році під час виступу у Варшаві LP залишила на одному із прапорів автограф та напис «I love you Ukraine. You brave beautiful people».

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Раніше співачка та акторка Джей Ло, яка позувала у сукнях українського бренду Frolov та знімала кліп в української режисерки Таню Муіньо, нещодавно стала спеціальною гостею на відкритті готелю в Дубаї, де були присутні й путіністи, а також виступала в комбінезоні російської дизайнерки.

Фото: instagram.com/iamlpofficial

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