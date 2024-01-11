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Дженніфер Лопес у весільній сукні від українського дизайнера підірвала мережу

10:49 11 січня 2024
Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес, яка провела новорічні канікули на острові Сен-Барт, вразила новим запальним кліпом. У відео на трек «Can't Get Enough» зірка висміяла своє особисте життя. У кліпі вона тричі виходить заміж, а гості кожного разу пліткують про те, скільки ж цього разу протримається шлюб.

Ця пісня стала першою в новому альбомі «This is Me… Now», реліз якого запланований на 16 лютого 2024. А також планується вихід однойменного фільму, режисером якого став чоловік Лопес, актор Бен Аффлек.

У кліпі Дженніфер Лопес змінила кілька весільних суконь. Одна з них — від українського дизайнера Івана Фролова. Це біла сукня з пікантними вирізами у формі сердець. Вона створена у єдиному екземплярі та була заброньована співачкою одразу після показу колекції «Song to Song» у Лондоні в 2023 році.

«Я завжди мріяв одягнути Дженніфер Лопес у сукню FROLOV. Але одночасно дуже хотілося, щоб для цього був якийсь особливий привід, особливий момент. У це складно повірити, проте зрештою так і сталося», — розповів засновник та креативний директор бренду Іван Фролов у коментарі Elle.

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До речі, одяг Івана Фролова полюбляють Бейонсе, Måneskin, Кайлі Міноуг, Сара Мішель Геллар. Також його сукні є в гардеробі української співачкиТіни Кароль. Зокрема, в червоній спокусливій сукні вона минулого року виступала на «Євробаченні».

Також у сукні цього дизайнера Ангеліна Усанова представляла Україну на конкурсі «Міс Всесвіт».

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Фото: instagram.com/jlo

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