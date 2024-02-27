Роман Скорпіон у новому кліпі показав братів-героїв із ЗСУ

Український співак Роман Скорпіон, який зібрав для допомоги ЗСУ понад 10 мільйонів, записав нову відеороботу «Солдат», яку присвятив рідним братам Івану та Юрію, які у ЗСУ боряться за перемогу нашої країни.

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«Так сталось, що нещодавно моя родина пережила тяжкий період — ми втратили зв’язок з одним із моїх рідних братів, які служать на нулі. Декілька тижнів ми не знали, що з ним… Всі ці нестерпно довгі дні, ми молили Бога лише про одне — щоб брат повернувся живим. І саме в цей період я написав пісню „Солдат“ — це концентрат моїх емоцій та переживань, які знайшли вихід в цій композиції. Вона про моїх братів, Івана та Юрія, а також про всіх захисників і захисниць, яких чекають вдома рідні», — розповів Роман.

За словами артиста, він хотів акцентувати на тому, щоб показати своїх братів-героїв у новій відеороботі. Знімали кліп в столиці. Режисером виступив Антон Пільноватих.

Рідні брати Романа – Іван та Юрій

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«Ми довго думали, як можна залучити Юру та Івана. Адже вони повинні були бути в кліпі неодмінно. І той факт, що брати зараз на службі, відчутно ускладнив нам задачу. Але вихід знайдено і в кліпі мої брати все ж таки присутні. Найуважніші їх точно помітять», — додав артист.

Раніше повідомлялося, що Роман Скорпіон презентував нову пісню із молодою співачкою Марією Довгаюк.

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