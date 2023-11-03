Тоня Матвієнко може ревнувати: Роман Скорпіон презентував новий дует

Український співак Роман Скорпіон, який з 2014 дає благодійні концерти і зібрав понад 10 мільйонів, презентував нову дуетну пісню із молодою співачкою.

РЕКЛАМА

«Ця пісня особлива — ніжна, відверта, щира. В моїй творчості вона займає важливе місце. Вперше почувши голос Марії Довгаюк, я вже не сумнівався, що саме з нею я хочу зробити дует і рішення, що це має бути „Океан“ прийшло моментально», — ділиться Роман Скорпіон.

Окрім прем’єри пісні артисти презентували й відеороботу.

«Кліп на пісню «Океан» ми відзняли всього за один день і закінчили навіть раніше по часу ніж планували. Зібралась справжня команда молодих професіоналів на майданчику і знімальний процес пройшов дуже легко та комфортно. В кліпі ми намагалися передати ту атмосферу і емоції, які переживає кожна пара: закоханість, перші романтичні зустрічі і розмови на всю ніч. Перші непорозуміння та примирення. Але зрештою, справжнє кохання ніщо не здатне зруйнувати. Хочу, щоб кожен, хто подивиться кліп на пісню «Океан», відчув тепло, спокій, щастя і бажання обійняти свою другу половинку зі словами: «Я вічність готовий тебе лиш кохати», — додав Скорпіон.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що на концерті гурту «Антитіла» в Чикаго продали берет героя-захисника за рекордну суму.

РЕКЛАМА

121

Читайте нас у Facebook та Instagram