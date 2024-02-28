Будуть великі неприємності: названо головні помилки водіїв під час спілкування з поліцією

Окрім «творчості» народних депутатів до незапланованих витрат водіїв може привести також їхня необізнаність з елементарними правилами психології, і, як наслідок, неправильна побудова лінії спілкування з правоохоронцями.

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Не думку експертів, можна виділити п’ять найпоширеніших помилок, яких українці за кермом припускаються під час спілкування з інспекторами поліції, і які в результаті можуть негативно позначитися на ситуації, пише профільне видання.

Перша помилка — метушливість й нервозність. Водії часто нервують, коли зупиняються поліцейським, що може привернути додаткову увагу і викликати підозри у їхній законослухняності.

Друга помилка — докори. Критика поліції або їхніх дій може тільки погіршити ситуацію. Краще вислухати інструкції та співпрацювати, а не провокувати конфлікт.

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Третя помилка — фамільярність. Використання неформальної мови або звернень може бути сприйняте як неповага до посади поліцейського і викликати упереджене ставлення до водія.

Четверта помилка — зарозумілість і хамство. Показуючи свою перевагу або неповагу, водії можуть викликати агресивну реакцію з боку поліції.

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П’ята помилка — відповідати на провокаційні запитання. Іноді поліцейські можуть ставити запитання, спрямовані на виклик роздратування або конфлікту. Важливо зберігати спокій і відповідати обдумано.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення деяких правил дорожнього руху та зміну підходу до фіксації перевищення швидкості.

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