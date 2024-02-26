Як не попасти на штраф в 8,5 тисячі грн й не втратити права на пів року: поради експертів

У зв'язку з тим, що народні обранці зареєстрували в Раді законопроєкт, який передбачає посилення штрафу до 8500 грн та позбавленням права керування авто до пів року за використання шин, які не відповідають сезону, це питання стає все більш важливим для водіїв.

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Про те, коли приходить час заміни зимових шин на літні, пише з посиланням на експертів профільне видання.

Одним з ключових факторів, що вказують на необхідність заміни зимових шин на літні, є зміна температури навколишнього повітря. Літні шини призначені для використання в теплих умовах, коли температура повітря підіймається вище нуля градусів Цельсія.

Найкраще дочекатися, коли градусник термометра підніметься вище 10 градусів і залишатиметься стабільним кілька днів.

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Літні шини мають інший малюнок протектора і склад гуми, який забезпечує краще зчеплення з сухим і гарячим асфальтом влітку. Якщо дорожнє покриття звільнилося від снігу, льоду та криги, і передбачається, що найближчим часом воно залишиться сухим, то це може бути ознакою того, що настав час переходу на літні шини.

Погода в Україні в березні може бути мінливою, тому поспішати із заміною шин також не варто. За прогнозами синоптиків, тільки до кінця місяця умови для заміни гуми на літню можна буде назвати сприятливими.

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Водіям також варто звернути увагу на звуки автомобіля, що вказують на несправність двигуна. А також оминати АЗС, де заливають неякісне пальне.

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