Водіям збираються збільшити штрафи «за шини»: що відомо

Народні обранці постійно дбають про всіх українців, в тому числі про водіїв, і постійно турбуються про безпеку руху на дорогах.

Певно, саме з цих міркувань в Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за порушення деяких правил дорожнього руху та зміну підходу до фіксації перевищення швидкості.

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Про це пише РБК-Україна з посиланням на законопроєкт № 11029.

У новому законопроєкті депутати пропонують посилити відповідальність водіїв у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, стягувати штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн) за використання шин, які не відповідають сезону.

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У разі повторного порушення сума штрафу становитиме від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3 400 — 8 500 грн) з позбавленням права керування авто від 3 до 6 місяців.

Також новий законопроєкт містить положення про те, що перевищення середньої швидкості руху почнуть визначати шляхом поділу подоланої автомобілем відстані на час, який був витрачений ним на проїзд певної ділянки дороги. Середньою швидкістю руху вважається швидкість, яка була визначена приладами контролю з функціями фото- та відеофіксації.

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Правоохоронці нагадують, що штраф можна отримати і за номерний знак. Закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі — це порушення ПДР. За порушення цих вимог водієві загрожує штраф в розмірі 1190 гривень.

Зазначимо, що даний законопроєкт тільки подали до Верховної Ради. Щоб він набув чинності, він має пройти два читання й отримати підпис президента. Також його можуть відправити на доопрацювання.

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«ФАКТИ» також писали про те, як водіям не потрапити на фальшиві штрафи на тисячі гривень.

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