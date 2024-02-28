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За підтримки FAVBET Tech «Дронарня» готує інженерів БПЛА

15:23 28 лютого 2024
Дронарня

Українська IT-компанія FAVBET Tech оголосила про партнерство з майстернею дронів «Дронарня» — лабораторією БпЛА, що працює як R&D-центр та зосереджується на розробці й впровадженні нових технологій у сфері безпілотних авіаційних систем.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на повідомлення компанії.

Партнерство FAVBET Tech та «Дронарні» має на меті допомогти українським військовим та збільшити виробництво дронів для фронту. Дві команди також займатимуться спільними науково-дослідними проєктами.

Сьогодні учасники «Дронарні» займаються збіркою дронів під потреби власних підрозділів. Основні цілі — це розвідка та бойові задачі. Частина вже має власних «пташок», які планують покращувати завдяки знанням здобутим на курсі.

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«Ми дуже раді, коли наші учасники розгортають польові майстерні для ремонту й сервісу дронів після проходження курсу нашої інженерної ініціативи. Завдяки співпраці з FAVBET Tech, сьогодні ми маємо ще більше ресурсів для якісної підготовки наших військовослужбовців», — розповідають у «Дронарні».

Учні "Дронарні" за робочими станціями

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Дрони — один з найефективніших засобів ураження ворожих сил в арсеналі українського війська. Тому важливо, щоб українські військові не лише вміли керувати дронами, а й мали необхідні інженерні навички зі збірки, сервісу та ремонту FPV-дронів.

Саме такі знання дають захисникам «Дронарня» разом з FAVBET Tech — українською IT-компанією, що спеціалізується на розробці високонавантажених систем та з перших днів повномасштабного вторгнення розробляє ПЗ для потреб ЗСУ.

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«Проєкти, подібні „Дронарні“, мають зростати та ставати не поодинокими ініціативами, а системним явищем. Значення дронів у сучасній війні складно переоцінити, тому Україні важливо мати розгалужену технологічну та освітню інфраструктуру, здатну закривати потребу у досвідчених військових спеціалістах у цій галузі. Роботу в цьому напрямі ми зараз вважаємо пріоритетом для компанії», — розповідає СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

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