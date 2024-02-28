Всіх грошей не забереш: названо ліміти на зняття готівки в банкоматах

Після ударів ворога по об'єктах інфраструктури, Національний банк України ініціював створення об’єднаної мережі відділень банків України — Power Banking, до якої входять 2300 відділень.

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У цій мережі завжди доступно отримання готівки (банкомати, каса), платежі, переказ коштів (каса, термінали самообслуговування незалежно від того, клієнтом якого банку є людина, йдеться у повідомленні фінансового регулятора.

Крім того, у мережі діють єдині ліміти на зняття готівки. Тоді ж було встановлено ліміт на отримання готівки в банках на рівні 100 тисяч гривень на добу. Водночас в банках діють свої обмеження, тому сума готівки, яку можна отримати в різних банках, відрізняються.

За даними НБУ, в банкоматах «ПриватБанку» можна зняти 60 тисяч гривень на добу. Однак одну операцію можна зняти лише 20 тисяч гривень та повторити її через три години.

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В «Ощадбанку» можна зняти 50 тисяч гривень на добу, в «Укрексімбанку» — 25 тисяч гривень за одну операцію, кількість операцій — не обмежена.

«Райффайзен Банк», «Укргазбанк», «Сенс Банк», ПУМБ, «Укрсиббанк», «Універсал Банк,» банк «Південний» встановили ліміт на рівні 20 тисяч гривень на добу.

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В «ОТП Банку» діє ліміт 5 тисяч гривень за одну операцію, водночас кількість транзакцій не обмежена.

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Що стосується зняття готівки за кордоном, то НБУ обмежив її на рівні 12,5 тисяч гривень в еквіваленті на тиждень.

Зазначимо, що станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5 138 діючих відділень банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198. Крім того, в Україні діють 29,1 тисяч банкоматів, серед яких 17,3 тисяч — банкомати «ПриватБанку».

Нагадаємо, 27 лютого Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки виступив проти обмеження прав людини — зокрема, проти блокування банківських карток ухилянтів та обмеження через суд їхнього виїзду за кордон.

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