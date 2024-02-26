Ворог вдарив по ангарах з зерном та базі відпочинку на Харківщині

В ніч проти 26 лютого росіяни обстріляли два райони Харківської області.

Удари були, зокрема, нанесені по ангарах з зерном та базі відпочинку, повідомили у Харківській прокуратурі.

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«26 лютого близько 02:20 ворожі БпЛА вдарили по території непрацюючої бази відпочинку у селі Скрипаї Чугуївського району. Зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено. Сталась пожежа», — йдеться в повідомленні.

Приблизно двома годинами раніше збройні сили рф завдали ракетні удари по цивільній інфраструктурі селища Пісочин.

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«Пошкоджено будівлі підприємства, ангари з зерном, трактор, легкові та вантажні автомобілі. За попередніми даними, окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф», — зазначають в прокуратурі.

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Крім того, 26 лютого близько 02:30 російські військовослужбовці вдарили по селищу Великий Бурлук, за попередніми даними, окупанти застосували авіабомби.

Пошкоджень зазнали будівлі місцевого архіву та ліцею, а також домоволодіння й автомобіль мирного мешканця.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що мобільні вогневі групи Харківської області цієї ночі знищили три безпілотники окупантів, які мали цілі в Чугуївському районі.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі, крім Харківської області, було атаковано Дніпропетровщину та Сумщину. У Юнаківській громаді на Сумщині місцеві нарахували чотири вибухи. Загинули подружжя, горіли будинки.

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