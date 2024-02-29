У четвер, 29 лютого, закінчується зима і вже завтра настане весна, початок якої обіцяє особливо вдалий період п'ятьом знакам зодіаку. Нінішній 20-й місячний день триватиме дві доби — до 1 першого березня. Астрологи називають його вдалим для втілення у життя професійних проєктів, зокрема, й фінансових, але вони мають бути ретельно підготовленими. 29 лютого — сприятливий час як для старту нових проєктів, так і праці над тими, що були започатковані рашені.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Цікавий і насичений день очікує на Овнів. Буде багато сюрпризів, приємних несподіванок, нових корисних знайомств. Обережніше поводьтеся з фінансами, не погоджуйтеся на сумнівні угоди, уникайте великих витрат. Зараз краще зайнятися накопиченням і не робити покупок, інформує Ukr.Media.

Телець

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Не варто пропонувати свою допомогу або давати поради, якщо вас про це не просять. Сьогодні Тельці налаштовані дуже дружелюбно до всіх без винятку, але не нав'язуйте їм свою доброту. Інтуїція сьогодні дає неправильні поради, краще думати головою і чинити раціонально.

Близнюки

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День пройде активно, проте буде складно що-небудь запланувати. Події розвиваються хаотично і вимагають від Близнюків швидкої реакції. Підключайте до своєї роботи друзів або колег, дійте в команді. Рідним 29 лютого знадобиться ваша підтримка, проявіть участь і допоможіть їм.

Рак

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Віддайте пріоритет інтелектуальним заняттям: дискутуйте, обговорюйте з колегами цікаві нові ідеї. Робота в команді сьогодні буде ефективнішою і допоможе Ракам домогтися гарних результатів. Проведіть вечір у компанії близьких друзів, повеселіться, підніміть собі настрій.

Лев

Не робіть сьогодні поспішних дій: виправляти помилки буде складно. Обмірковуйте свої слова, беріть час для отримання додаткової інформації. Не виключено, що оточення часто дратуватиме Левів, тому зірки радять їм провести більше часу на самоті.

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Діва

Розповідайте про свої успіхи, діліться цікавими ідеями і планами. Сьогодні великий шанс зустріти майбутнього спонсора ваших проєктів або знайти вірних однодумців. Діви отримають несподівані позитивні новини; варто прислухатися до розмов навколо.

Терези

Вдалий і плідний день для Терезів. Підключайте свою чарівність, робіть компліменти, будьте доброзичливі й відкриті. Тоді перед вами відкриється багато дверей, і стане легше отримати бажане. Однак обставини можуть скластися не на вашу користь; проявляйте наполегливість.

Скорпіон

Просувайтеся до своєї мети крок за кроком, обмірковуйте дії та слова, щоб не потрапити в неприємну історію. Ухвалюючи рішення, користуйтеся своїм досвідом і знаннями, інтуїція сьогодні дає невірні поради. Однак Скорпіонам не завадить думка професійних старших товаришів.

Стрілець

Ваш сарказм може образити близьку людину, тому зірки рекомендують стежити за своїми словами, бути м'якшими і ввічливішими з оточенням. За можливості перенесіть ділові зустрічі або переговори: 29 лютого буде складно домогтися в них успіху. Є ймовірність отримання додаткового доходу.

Козоріг

Складіть чіткий план і дотримуйтеся його протягом дня. Ви досягнете поставлених цілей, якщо проявите наполегливість і високу працездатність. Не полінуйтеся перевірити зроблену роботу, можливі помилки та неточності. Вечір проведіть розслаблено, у сімейному колі, відновіть сили.

Водолій

Сьогодні у вас можуть виникнути фінансові труднощі. Останніми днями ви витрачали занадто багато, і тепер доведеться заповнювати дірку в бюджеті. Водоліям необхідно стежити за своїми словами, щоб не образити близьких. Уникайте складних тем у розмовах, більше поступайтеся, погоджуйтеся.

Риби

Ваші їдкі зауваження можуть образити когось близького, а виправити зіпсовані сьогодні стосунки буде не так-то просто. Також є ймовірність потрапити в неприємну ситуацію. Тому 29 лютого зірки радять Рибам більше слухати й менше говорити. До вечора настрій може зіпсуватися.

Раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, на яких у березні чекає фінансовий успіх.

Фото Pixabay

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