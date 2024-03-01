ЦРУ допомагає боротися з путіним: що відомо про секретні бази в Україні

Україна створила 12 шпигунських баз поблизу свого кордону з росією за підтримки американського ЦРУ, повідомляє New York Times (NYT). Начальник ГУР Кирило Буданов свого часу також був членом елітного українського підрозділу, який готувало Центральне розвідувальне управління. Газета підкреслює, що співпраця між Вашингтоном і Києвом у сфері розвідки є одним зі стовпів здатності України захистити себе.

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Видання пише, посилаючись на джерела в Україні, Європі та США, що ЦРУ та інші спецслужби надають інформацію, необхідну для ракетних атак, відстежують пересування російських військ і підтримують шпигунські мережі.

Центральне розвідувальне управління також допомогло підготувати нове покоління українських шпигунів, які працювали не лише в росії, але й в Європі, на Кубі та в інших місцях, де є багато росіян.

«Завдяки своїй мережі шпигунських баз Київ став одним з найважливіших розвідувальних партнерів Вашингтона», — пише NYT і зазначає, що обсяг розвідувальних даних, які отримали українці, був більшим, ніж спочатку міг отримати об'єкт ЦРУ в Києві.

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Американська газета повідомляє, що мережа шпигунських баз в Україні почала створюватися вісім років тому і поступово розвивалася протягом каденцій трьох президентів — Барака Обами, Дональда Трампа і Джо Байдена.

Американська розвідка спочатку неохоче йшла на співпрацю з українцями, побоюючись, що вони будуть скомпрометовані, а контакти Вашингтона і Києва можуть спровокувати росію.

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Однак українські розвідники не полишали спроб завоювати довіру американців. Важливий крок зробив у 2015 році тодішній керівник української воєнної розвідки Валерій Кондратюк, який передав заступнику керівника установи ЦРУ теку з надсекретними документами.

Вони містили інформацію про Північний флот росії, в тому числі деталі новітніх проєктів атомних підводних човнів. NYT пише, що Київ переконав Вашингтон, оскільки пізніше агенти ЦРУ регулярно залишали зустріч з Кондратюком з «рюкзаками, повними документів».

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В результаті створення шпигунських баз посольство США в Києві стало найкращим джерелом інформації про росію, заявив журналістам колишній високопоставлений американський чиновник.

У листопаді 2021-го ЦРУ та англійська розвідка МІ6 надали українським партнерам спільний звіт, у якому повідомили, що рф планує велику війну в Україні. Мета агресії — повалити український уряд і посадити в Києві власних маріонеток. У звіті були імена тих, кого збиралися вбити й хто мав очолити Україну. Однак Володимира Зеленського і деяких його радників це не переконало.

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