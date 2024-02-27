«Нове покоління шпигунів»: ЗМІ розповіли про «ЦРУшне» минуле Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Кирило Буданов, який нещодавно розповідав, що Україна активно співпрацює з розвідувальними відомствами країн-партнерів, зокрема, з отримання інформації про запуски російських ракет, свого часу бувчленом елітного українського підрозділу, який готувало Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).

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Про це пише «Фокус» з посиланням на The New York Times. Журналісти стверджують, що ще у 2016 американці почали готувати «елітний український підрозділ», який займався захопленням російських дронів та засобів зв'язку, аби фахівці могли їх відтворити чи зламати системи шифрування противника.

Видання пише, что таким чином виросло нове покоління українських шпигунів, які діяли в росії, Європі, на Кубі та інших місцях, де росіяни мали велику присутність. Туди міг входити і Кирило Буданов. Журналісти стверджують, що дані про це грунтуються на величезній кількості інтерв'ю з нинішніми та колишніми офіційними особами з України, США та Європи.

Про Кирила Буданова пишуть, що він свого часу був «зіркою підрозділу», брав участь в гучних операціях в тилу противника і що він міг мати тісні зв'язки з ЦРУ.

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Зокрема, журналісти розповіли, що Буданов у складі групи бійців висадився посеред ночі в Криму, куди вони дісталися на надувному катері. Тоді відбулося зіткнення із російським спецназом, під час якого було ліквідовано кілької ворожих військвих, зокрема, сина генерала. Видання стверджує, що після цього програма ЦРУ в Україні була на межі закриття, адже президент росії володимир путін звинуватив Україну в підготовці теракту, а Джо Байден, який на той момент був віцепрезидентом, зв'язався з президентом України і заявив, що такі дії створюють «великі проблеми». Але в ЦРУ наполягли на тому, щоб підрозділ продовжував свою роботу.

Нагадаємо, що Кирило Буданов розповідав, чого саме не вистачає українським бійцям, а саму ситуацію на фронті характеризував як погану, але не критичну.

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Фото зі сторінки Кирила Буданова

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