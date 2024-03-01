Те, про що мріють кокетки: Селена Гомес здивувала чорним романтичним образом

Селена Гомес, яка нещодавно побувала на «баскетбольному» побаченні з Бенні Бланко, повернулася до Лос-Анджелеса, але вона привезла з собою трохи Франції, продовжуючи свій шикарний паризький стиль. Зірка потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на шоу «Джиммі Кіммел у прямому ефірі» у темному кокетливому вбранні. Відповідні світлини опублікувала у соцмережі.

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На ній була чорна шкірянка із шкіряною квіткою на плечі і чорна мінісукня, яка складалася з пишної спідниці та прозорого верху із зображенням східного дракона. Вона продовжила монохромну чорну тему, підперезавши талію широким шкіряним ременем з золотою пряжкою, і додавши черевики на гострих шпильках і маленьку шкіряну сумочку з золотою фурнітурою. Гомес підкреслила свій романтичний образ сліпучими діамантовими сережками-краплями та золотими і срібними каблучками, а для більшої вишуканості — чорною стрічкою, зав'язаною у бант, що прикрашав її напівпідняту, напіврозпущену зачіску.

Співачка приєдналася до Кіммела на шоу, щоб прорекламувати свій новий сингл Love On та обговорити комедійну драму. Під час інтерв'ю вона пригадала кумедний момент, який вона розділила зі своїм колегою по знімальному майданчику Стівом Мартіном.

«Я просто пам'ятаю, як одного разу я розповідала йому про пісню, а він запитав: «Що таке Dua Lipa?»… Я відповіла: «Ну, ікона», — розповіла вона Кіммелу.

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Раніше повідомлялося, що повернення Селени Гомес у соцмережі викликало критику.

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