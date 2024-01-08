Ніжно цілував ручку: Селена Гомес і Бенні Бланко побували на «баскетбольному» побаченні

Американська акторка та співачка Селена Гомес, яка нещодавно зізналася, що колола ботокс, та її новий бойфренд, музичний продюсер Бенні Бланко влаштували побачення на баскетбольному матчі між «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Маямі Хіт».

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Селена виглядала приголомшливо у чорно-білому плащі зі шкіри, доповненому чорним поясом. Вона уклала своє волосся елегантними хвилями й доповнила образ сережками-обручами, пише hellomagazine.com. 31-річна співачка взула сліпучі сріблясті гостроносі чоботи. Тим часом Бенні обрав яскраво-рожеву куртку-пуховик, прикрашену помаранчевими квітами.

В один момент під час гри Селена притиснулася до коханого. В інший зворушливий момент Бенні ніжно поцілував руку Селени.

Пара підтвердила стосунки 15 грудня, коли Селену сфотографували з каблучкою у формі літери «B», а також показали, як вона притискається до свого кавалера.

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Шанувальники Селени були в захваті від того, що дізналися про життя свого кумира, та засипали пост похвалами.

У березні 2019 року Селена й Бенні разом працювали над його піснею «I Can't Get Enough».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що 31-річна співачка вразила шанувальників новою зачіскою.

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