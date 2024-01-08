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Ніжно цілував ручку: Селена Гомес і Бенні Бланко побували на «баскетбольному» побаченні

22:00 8 січня 2024
Селена Гомес і Бенні Бланко

Американська акторка та співачка Селена Гомес, яка нещодавно зізналася, що колола ботокс, та її новий бойфренд, музичний продюсер Бенні Бланко влаштували побачення на баскетбольному матчі між «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Маямі Хіт».

Селена виглядала приголомшливо у чорно-білому плащі зі шкіри, доповненому чорним поясом. Вона уклала своє волосся елегантними хвилями й доповнила образ сережками-обручами, пише hellomagazine.com. 31-річна співачка взула сліпучі сріблясті гостроносі чоботи. Тим часом Бенні обрав яскраво-рожеву куртку-пуховик, прикрашену помаранчевими квітами.

В один момент під час гри Селена притиснулася до коханого. В інший зворушливий момент Бенні ніжно поцілував руку Селени.

Пара підтвердила стосунки 15 грудня, коли Селену сфотографували з каблучкою у формі літери «B», а також показали, як вона притискається до свого кавалера.

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Шанувальники Селени були в захваті від того, що дізналися про життя свого кумира, та засипали пост похвалами.

У березні 2019 року Селена й Бенні разом працювали над його піснею «I Can't Get Enough».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що 31-річна співачка вразила шанувальників новою зачіскою.

Читайте також: «Люблю!»: Селена Гомес показала, чим займалася у Парижі

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