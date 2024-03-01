Скандал на «Міс Європа»: представниця України заявила про цькування та погрози вбивством

Представниця України на конкурсі краси «Міс Європа», який проходив з 15 по 25 лютого в столиці Лівану Бейруті, шокувала скандальними подробицями залаштунків конкурсу. За словами Мілени Мельничук, вона пройшла на конкурсі справжнісіньке пекло: цькування, приниження та навіть погрози вбивством. Про це Мілена заявила в інстаграмі, повернувшись до дому. Скандальними подробицями вона поділилася у відео.

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За словами Мілени, ще до початку конкурсу її сторінку в Instagram атакували росіяни хвилею хейту та погроз, блокували сторінку, телефонували та писали на її особистий номер телефону.

«Погрожували, що по айпі знайдуть, де я, і вбʼють мене і мою родину. Називали нацисткою і фашисткою. Погрожували ракетами на моє місто і казали, що прифотошопили моє обличчя до порно і всюди вже виставили», — розповіла Мілена.

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Вона також розповіла, що організатори конкурсу мали проросійську позицію, увесь час намагалися «подружити» її з представницею країни-агресора, створюючи ідеальну картинку для фото.

«Мене змушували, щоб я фоткалася з росіянкою, і коли я агресивно відмовляла, погрожували мені і казали, що я тупа і нічого не розумію. Росіянка самостійно намагалася завжди сісти поряд і сфоткатись, хоча я постійно від неї намагалася сховатися. Не маю до неї претензій, як людина вона здавалася нормальною. Дизайнер спеціально дав нам однакові сукні, щоб ми були однакові та як подруги! Хореограф конкурсу поставив мене поруч із росянкою на сцені, коли я попросила переставити мене, він сказав російською мовою: «Мені по**й на війну в Україні». Під час самого фіналу цей хореограф кричав мені на сцені «хохлушка», — розповіла Мілена.

Після цього, за словами моделі, вона заявила організаторам про припинення своєї участі в конкурсі. Про це написала і в соцмережах. Проте організатори не дали цього зробити. «Вони навіть вдиралися в номер із погрозами!» — каже Мельничук.

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Вона також розповіла про ставлення учасниць до неї. Зокрема, представниці Білорусі, яка буквально напала на українку в автобусі. На відео, яке опублікувала Мілена, видно, що Ірина Максимович із Вітебська була сильно пʼяною і несла гидоту про українку.

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"У тебе війна? А чого ти цицьками трусиш на конкурсі краси? Ось ти, Україно, яка каже "Білорусь – г*вно" та "Росія – г*вно". Україно, що ти голими цицьками вийшла трясти? Якого хр*на ти приїхала на конкурс краси?" – кричала представниця Білорусі. П’яну «красуню» вгамували силою та посадили на місце.

Як не дивно, але «Міс Європа» виграла росіянка з Казані Роза Гадієва. Титули віцеміс отримали представниці Туреччини та Білорусі. За словами Мілени, кожна корона мала свою ціну і заздалегідь було зрозуміло, кому вона дістанеться.

«Білоруска за 5000 €± купила третє місце і сама це всім розказала. Мінкульт РФ викупив за 20 000 €+ перемогу для учасниці, під час всього конкурсу вона вихвалялась допомогою від президента. Їй 38 років (інфа від менеджерів з її країни, яка через дівчат дійшла до мене)», — розповіла Мельничук.

Разом з тим, вона зазначає, що не має претензій до організаторів конкурсу. Каже, що поділилися лише своїм досвідом та інформацію, яку отримала від інших учасниць.

Раніше представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт 2023» Ангеліна Усанова розповіла, чому їй не вдалося потрапити до топ-20.

Фото: іnstagram.com/milena.melnichuk

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