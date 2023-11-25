«Україна була їм нецікава»: Ангеліна Усанова — про програш на конкурсі «Міс Всесвіт»

Представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт 2023» Ангеліна Усанова вважає, що їй не вдалося потрапити до топ-20 через гроші та страх говорити про війну. Вона розповіла, що конкурс має фінансові проблеми, тому організатори віддають перевагу учасницям з країн, які можуть бути цікавими спонсорам.

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«Те, що такі результати вийшли — це багато чинників. Україна була нецікава. Конкурс же офіційно банкрут. Вони виживають лише за рахунок спонсорів. Спонсори на що орієнтовані? На Латинську Америку, на Таїланд. Точно не на Європу та європейських людей. Є багато факторів, що вплинули на топ учасниць», — пояснила Усанова в інтерв'ю Аліні Шаманській.

Українка зазначила, що організатори виявляли байдужість до України.

«Це бізнес. Це про гроші. Я думаю, можливо, вони побоялися порушити тему війни. Я відчувала, що був ігнор. Мало знімали, мало цікавилися. Навіть на фінальному інтерв'ю, яке впливало на топ-20, були дивні питання», — поділилася дівчина.

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За її словами, під час інтерв'ю її лише шкодували та не виявляли інтерес до життя українців.

Як писали «ФАКТИ», у ніч із 18 на 19 листопада пройшов фінал конкурсу краси «Міс Всесвіт-2023». Корону отримала 23-річна Шейнніс Паласіос із Нікарагуа. Першою віце-міс стала модель із Таїланду, а другою — з Австралії.

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